Starfield verrà mostrato all’E3? Jeff Grubb “conferma” uscita nel 2021

Starfield è senza dubbio uno dei titoli più attesi di Bethesda nel prossimo futuro, e stando a nuove voci l’arrivo sarebbe ancora previsto per quest’anno.

Vi avevamo già riportato come, secondo quanto svelato da un insider, il lancio dell’RPG sci-fi di Bethesda era sempre stato programmato per il 2021 e non aveva attualmente subito cambiamenti.

Tuttavia erano emersi seri dubbi sulla possibilità che la pandemia e l’acquisizione avvenuta da parte di Microsoft avrebbero potuto rallentare i lavori.

GamingBolt ha oggi riportato le affermazioni del giornalista Jeff Grubb, noto insider del mondo Xbox, che ha voluto tranquillizzare gli utenti e confermare che l’uscita sarebbe ancora prevista per quest’anno.

Starfield potrebbe uscire quest'anno e venire mostrato all'E3.

Durante il suo stream Dealer Gaming ha infatti svelato che Bethesda avrebbe dei piani per il marketing ed il ciclo di lancio di Starfield molto simili a quelli già adoperati per Fallout 4.

Sempre secondo il giornalista, c’è anche il 90% di possibilità che il nuovo titolo di Bethesda venga mostrato interamente all’E3, per poi uscire successivamente entro la fine dell’anno.

Non si è voluto esprimere con il 100% perché c’è comunque la possibilità che il Covid-19 mandi a monte la strategia attuale e che dunque possa costringere Starfield ad essere rinviato a tempi migliori.

Se invece questo rumor dovesse essere confermato, potremo certamente aspettarci un altro grande titolo di Bethesda nel corso dell’anno.

Le voci del giornalista confermerebbero le affermazioni della compagnia di qualche mese fa, in cui venivano rassicurati i fan sul fatto che non ci sarebbero stati rinvii per colpa del nuovo Indiana Jones, attualmente in sviluppo. Se il titolo dovesse saltare la finestra di lancio, sarebbe dunque unicamente colpa della pandemia.

Nel frattempo è ancora da chiarire la situazione riguardante l’esclusività del titolo, dopo l’acquisizione di Microsoft: sia The Elder Scrolls VI che Starfield potrebbero infatti saltare l’uscita su PS5.