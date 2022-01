Starfield, leak svela un pezzo della collector’s edition, ed è molto pregiato

Starfield è un progetto su cui Bethesda punta moltissimo, a dir poco, con il quale punta a fare un ulteriore passo di qualità nella sua produzione.

In molto si aspettano che possa diventare il nuovo Skyrim delle avventure fantascientifiche, pronto a scalzare il suo ingombrante predecessore.

Se non riuscirà a diventarlo, senz’altro ne seguirà l’esempio, perché Starfield punta ad essere altamente “personalizzabile”.

L’immaginario di questa nuova avventura sci-fi è pronto, abbiamo avuto modo di vederlo recentemente con degli artwork che ci fanno già sognare.

Come ogni tripla A che si rispetti, ci aspettiamo che anche Starfield si presenti sul mercato con una serie di edizioni di collezione degne di questo nome.

Non sappiamo ancora nulla di tutto ciò, non sono aperti nemmeno i preordini del gioco, ma qualcuno ha scovato un elemento di quella che potrebbe essere una collector’s edition.

Come riportato da Gamespot, è stato trovato un manuale online che rappresenta le modalità d’uso di uno smartwatch che, pare, sarà incluso in qualche edizione di Starfield.

Lo smartwatch, di cui potete vedere qualche immagine qui sopra, è stato disegnato da The Wand Company, si chiama LPV6 Chronomark Smartwatch e, ovviamente, è brandizzato in un modo che potrebbe essere collegabile a qualche elemento in-game di Starfield, tramite le parole “Chronomark” e “Est 2188”.

L’orologio è stato condiviso anche su Reddit, dove è stata rimarcata la sua appartenenza al titolo Bethesda, come oggetto a parte o incluso in una particolare edizione di cui non conosciamo ancora l’esistenza.

Come rimarcato anche da VGC, questo smartwatch è già apparso in un video dietro le quinte del gioco. Se venisse confermato, si tratta sicuramente di uno dei migliori gadget mai visti negli ultimi tempi per un videogioco.

Ne sapremo sicuramente di più tra qualche tempo, perché il 2022 deve essere l’anno di Starfield, come vi abbiamo raccontato in un nostro speciale.

In attesa di informazioni, recuperate la nostra pagina sul gioco: uscita, gameplay, Game Pass e tutto quello che sappiamo.