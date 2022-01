Starfield sfoggia la prima città super-avveniristica: scopriamo New Atlantis

Starfield è il nuovo attesissimo progetto di Bethesda, finalmente in uscita a novembre di quest’anno.

Il videogioco di ruolo dagli autori di Skyrim sarà un’esclusiva Xbox e PC, oltre ad essere ovviamente incluso su Game Pass sin dal day one.

Sembra, tra l’altro, che il titolo attinga a piene mani proprio dallo stesso The Elder Scrolls V, uno dei videogiochi più conosciuti e famosi della software house.

In linea con quanto accade in Skyrim, Starfield non porrà alcun freno alla creatività dei giocatori, e permetterà l’utilizzo delle mod, in modo da garantire un’esperienza dall’alto tasso di personalizzazione.

Il team ha scelto di centellinare sapientemente le informazioni e immagini divulgate del gioco, ma adesso quest’ultimo è tornato a mostrarsi in una clip che mostra quella che sarà, probabilmente, una delle location principali del gioco.

Welcome to New Atlantis, capital of the United Colonies.https://t.co/7NH12Dr4y9 pic.twitter.com/SK91SEZBGe — Starfield (@StarfieldGame) January 20, 2022

Quella che vediamo nel post di Twitter appena condiviso è New Atlantis, capitale delle cosiddette Colonie Unite.

Si tratta di una città super-tecnologica che sembra stagliarsi in un’ambiente alieno boschivo, incastonata in un austero paesaggio roccioso.

La clip mostra chiaramente una navicella spaziale in procinto di entrare nella sfarzosa città, lasciando intendere che potrebbe essere un’azione che replicheranno anche i giocatori nel bel mezzo dei loro viaggi esplorativi nello spazio.

Sicuramente l’attesa per Starfield è tanta e, se questo breve video ha contribuito a far crescere in voi ancora di più la curiosità, allora non dovete perdervi alcune concept art dei fantastici scenari alieni del gioco.

Se volete ingannare l’attesa fino a novembre potete leggere il punto riguardo a tutto ciò che sappiamo sul gioco sulle pagine di SpazioGames.

Infine una brutta notizia che sarà un peso per molti appassionati: Starfield purtroppo non sarà doppiato in italiano.