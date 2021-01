Star Wars Knights of the Old Republic 3 in sviluppo, ma non è di EA?

Star Wars Knights of the Old Republic 3 sarebbe attualmente in sviluppo ma non proverrebbe né da Electronic Arts, né da BioWare, studio dietro il primo capitolo del franchise.

Come riporta Bespin Bulletin, fonte accreditata per quanto riguarda Guerre Stellari, «ho sentito che c’è un progetto di Knights of the Old Republic in sviluppo da qualche parte».

Questa indiscrezione fa il paio con quanto riferito da altre due fonti molto note nel settore, Jason Schreier di Bloomberg e l’insider Shinobi062 (Nate Najda di Wushu Studios), via VGC.

Secondo Schreier, dietro il progetto ci sarebbe un nome assolutamente inaspettato: «Nessuno lo indovinerà, questo è sicuro», ha sentenziato su ResetEra.

Il giornalista americano aveva suggerito una soluzione esterna ad Electronic Arts già nel 2020, e questa sembrerebbe ora essersi concretizzata.

Shinobi ha rincarato la dose, spiegando che «non è misterioso come pensate. Solo che non è un nome familiare di cui gran parte delle persone sono a conoscenza».

Una fonte diversa aveva parlato lo scorso anno di una “reimmaginazione” del franchise originale che sarebbe stata approvata e alla quale mancherebbe ormai soltano un annuncio formale.

Se davvero si dovesse fare, e così parrebbe, si potrebbe trattare di un soft reboot o di un riavvio completo rispetto al lavoro svolto da BioWare (sull’originale) e Obsidian Entertainment (sul secondo titolo della saga RPG).

Il team di Austin di BioWare sta portando avanti, ad ogni modo, l’MMO The Old Republic basato sulla stessa continuity, per cui – se si trattasse di uno sviluppatore esterno – è probabile che ne verrebbe inaugurata una diversa.

Di certo, con Ubisoft entrata nel giro delle etichette coinvolte nella realizzazione di videogiochi di Star Wars, c’è un fermento senza precedenti intorno alla proprietà intellettuale.