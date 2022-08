Star Wars Jedi Survivor, sbucano ben due date (e i fan sono in allerta)

Cal Kestis tornerà prossimamente in Star Wars Jedi Survivor, il sequel del titolo di Respawn Entertainment che si è rivelato essere una gran bella sorpresa.

Il successore di Jedi Fallen Order (che trovate su Amazon al miglior prezzo di sempre) è stato rivelato diversi mesi fa in occasione della Star Wars Celebration, la manifestazione dedicata alla saga di George Lucas.

Il prossimo capitolo promette tra le varie cose una trama molto più matura, a dimostrazione di quanto il team di sviluppo voglia fare un salto di qualità.

Ora, dopo che una prima data di uscita è spuntata su PlayStation Store alcune settimane fa, una nuova indiscrezione ci rivela quando potremo (pare) mettere le mani sul gioco.

Come riportato anche da GamesRadar, due libri dedicati proprio a Star Wars Jedi Survivor sono in arrivo, facendo pensare che l’uscita del prossimo sequel potrebbe essere prevista proprio per la primavera del 2023.

Nel primo pomeriggio di oggi, l’account ufficiale di Star Wars ha annunciato infatti due tomi: il primo, Star Wars Jedi Battle Scars, racconta una “storia originale” con Cal Kestis e il resto dell’equipaggio della Mantis «in un’avventura ambientata tra Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Jedi Survivor».

Si tratta di un intervallo di circa cinque anni, quindi non è chiaro quando il libro sarà ambientato esattamente nella linea temporale di Star Wars, ma sappiamo dall’autore Sam Maggs che Nightsister Merrin farà la sua comparsa.

Il secondo libro è invece The Art of Star Wars Jedi Survivor, il quale «racconterà lo sviluppo del gioco» grazie a concept art, commenti del creatore e altri dettagli dietro le quinte.

Battle Scars uscirà il 7 marzo 2023, mentre l’artbook arriverà il 2 maggio (ossia due giorni prima dello Star Wars Day). Questo potrebbe facilmente far pensare a una data di uscita del gioco prevista in primavera, magari poco prima dell’uscita dei due libri.

Restando in tema, lo sviluppatore ha già chiarito che la maggior parte dei miglioramenti di Survivor riguarderà soprattutto l’aspetto grafico.

Ma non solo: sembra che i fan non resteranno delusi neppure dai personaggi che saranno inclusi nel gioco, villain compresi.