Star Wars 1313, un video gameplay inedito ci mostra Boba Fett in azione

Star Wars 1313 era uno dei progetti più attesi dai fan della saga, ma che purtroppo non si è mai realizzato: ricordiamo infatti che l’ambizioso capitolo action-adventure con protagonista Boba Fett fu cancellato in seguito all’acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney.

Oggi il cacciatore di taglie è protagonista di una serie Disney+ e può essere impersonato su altri titoli del franchise, come Star Wars Battlefront II, ma i fan ancora oggi rimpiangono ciò che avrebbe potuto essere questo grande progetto.

Come vi raccontammo in un nostro speciale, Star Wars 1313 avrebbe potuto essere l’Uncharted dell’universo di Guerre Stellari, con diverse scene spettacolari, cinematografiche e ricche di azione.

L’annuncio di Lucasfilm arrivato lo scorso anno aveva riacceso le flebili speranze di una possibile risurrezione del progetto, ma ci pensò il giornalista Jason Schreier a sottolineare che non sarebbe mai accaduto: il precedente team si era infatti disperso e il codice di gioco era fin troppo vecchio per poterlo restaurare.

Forse non vedremo davvero mai questo progetto realizzarsi, ma adesso abbiamo la possibilità di vedere più nel dettaglio ciò che Star Wars 1313 avrebbe potuto essere: come riportato da Wccftech, è infatti emerso in rete un nuovo gameplay inedito con Boba Fett in azione.

Il video è stato condiviso dal canale YouTube The Vault e mostra il cacciatore di taglie in scenari che fino ad ora non erano mai stati visti.

Nel filmato, che vi riproporremo di seguito, è possibile ammirare l’esplorazione in terza persona, oltre ad uno spettacolare inseguimento e alcune scene di combattimento, naturalmente incomplete dato che il progetto non è mai stato portato a termine:

Questa clip è stata resa disponibile grazie a James Zachary, che ha lavorato su Star Wars 1313 come Lead Gameplay Animator e ha pubblicato alcune clip sulla sua pagina portfolio.

Resta indubbiamente il rimpianto per quello che, ancora oggi, appare come un progetto che avrebbe potuto dire la sua nel mercato videoludico: l’augurio dei fan è che prima o poi l’idea possa essere recuperata per realizzare un adattamento videoludico dalle caratteristiche simili.

La community potrà presto consolarsi con tanti nuovi giochi di Star Wars: tra questi non ci sarà però Battlefront III, dato che EA non intende svilupparlo per «colpa» di Battlefield 2042.