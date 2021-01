Star Wars 1313 risorgerà con Lucasfilm Games? Risponde Jason Schreier

Lo scorso 11 gennaio, l’annuncio di Lucasfilm Games ha messo in piazza l’etichetta sotto la quale saranno radunate tutte le prossime uscite dedicate ai vari franchise ideati George Lucas, molte delle quali realizzate «in collaborazione con i migliori studi dell’industria».

La prima, annunciata durante la giornata di oggi, sarà il nuovo gioco dedicato al personaggio di Indiana Jones, sviluppato da Machine Games in collaborazione cn Bethesda. In molti tuttavia si domandano quale sarà il futuro di un’altra saga di enorme successo, vale a dire Star Wars, specie dopo l’uscita dell’ottimo Star Wars Jedi: Fallen Order.

Tuttavia, c’è un gioco che i fan della saga di Guerre Stellari non hanno mai veramente dimenticato, nonostante sia stato ormai cancellato da diversi anni: stiamo ovviamente parlando di Star Wars 1313. Il gioco avrebbe dovuto proporre l’ormai celebre mandaloriano noto come Boba Fett come protagonista principale, con il pianeta Coruscant come setting centrale dell’avventura.

In molti, dopo l’annuncio di Lucasfilm Games, si sono domandati se il progetto possa in qualche modo essere ripreso in mano dagli sviluppatori, magari in una forma del tutto nuova. A spegnere le speranze ci pensa il sempre ben informato Jason Schreier, il quale suggerisce di non sperare in un ritorno del gioco.

A lot of people are asking for this but it's never going to happen. The Star Wars 1313 team is scattered and the code is eight years old. What's far more likely is that Lucasfilm kicks off a bunch of new Star Wars games, including maybe even one about a bounty hunter https://t.co/GeNA9qXZ9O

