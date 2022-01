Star Citizen deve ancora uscire (da 10 anni), ma gli sviluppatori pensano già al seguito di Squadron 42

Star Citizen non è ancora uscito e già gli sviluppatori parlano di programmare un vero e proprio sequel di Squadron 42.

La vicenda dell’ambizioso titolo spaziale che strizza un po’ l’occhio a Mass Effect è praticamente senza pari attualmente nel mondo videoludico.

Il gioco è stato annunciato ben 10 anni fa e ancora si trova in una congelata fase alpha dello sviluppo, nonostante il progetto di crowfunding che lo supporta abbia raggiunto la ragguardevole cifra degli oltre $400 milioni.

Nonostante Star Citizen sia ancora in alto mare, e il gioco non si appresta certo a uscire, il team di Cloud Imperium Games stanno già pensando a una continuazione per la modalità campagna Squadron 42, anch’essa promessa tanti (ma tanti) anni fa.

In un’intervista con MCV/Develop, Carl Jones di Cloud Imperium Games ha parlato dei progressi di Star Citizen nell’ultimo anno e di ciò che il team ha intenzione di fare da qui ai prossimi cinque anni.

Ovviamente non si è parlato di alcuna data d’uscita per il gioco, ma dalle sue parole Jones si aspetta di continuare a «lavorare a questo MMORPG molto grande» e in questi anni anche di «sviluppare i sequel di Squadron 42».

Tuttavia potremmo riuscire a vedere Squadron 42 prima del previsto, dato che Chris Roberts di CIG spera proprio di «completare lo sviluppo della campagna più velocemente» possibile.

Insomma, la bizzarra storia dell’atteso titolo MMO ambientato nello spazio sembra non finire mai. A questo punto non ci resta quindi nient’altro se non aspettare ulteriori novità, anche se il clima attorno al gioco non è certamente dei migliori dato che Star Citizen è stato anche accusato pesantemente di pubblicità ingannevole.

Infine, sembra che però Cloud Imperium Games non sia troppo preoccupata dalla questione, e adesso Star Citizen ha anche un DLC che costa ben $40.ooo.