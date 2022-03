Stalker 2, dopo la fuga dall’Ucraina si riaccende la speranza

Ormai da troppe settimane le truppe russe hanno attaccato l’Ucraina dalla Bielorussia e dalla Crimea, scatenando un conflitto che sta avendo gravi ripercussioni anche nel mercato dei videogiochi.

Anche S.T.A.L.K.E.R. 2 (o Stalker 2, che dir si voglia) ne ha seriamente pagato le conseguenze, visto che lo studio GSC Game World ha rilasciato un breve filmato per spiegare le conseguenze della guerra sullo sviluppo del gioco.

Gioco che, a quanto pare, non avrà troppe speranze di uscire nei mercati di tutto il mondo finché la guerra terrà banco in maniera drammatica.

Ora, però, da VGC sono arrivate notizie parzialmente confortanti che lasciano intravedere un piccolo spiraglio di luce alla fine del tunnel.

Lo studio di sviluppo di Stalker 2 sposterà parte del suo staff in un nuovo ufficio nella Repubblica Ceca, secondo un nuovo rapporto.

Il sito ceco Vortex ha riportato infatti che lo studio ucraino GSC Game World sta pianificando un trasferimento dal suo studio di Kiev ad un nuovo ufficio a Praga, dato che la nazione natale continua ad essere invasa dalle forze russe.

Anche se non sembra trattarsi di un trasferimento completo dell’intero studio, Vortex riporta che secondo la propria fonte affidabile, «parte del team si sta effettivamente dirigendo verso la Repubblica Ceca, in modo tale da far ripartire il business».

Il trasferimento sta avvenendo in modo che GSC Game World possa continuare a lavorare su Stalker 2, il quale è stato messo in pausa da quando è iniziata l’invasione russa.

Prima che la fonte di Vortex rivelasse la notizia, la redazione aveva ricevuto conferma dal presidente dell’Associazione degli sviluppatori di giochi cechi, Pavel Barák, che GSC Game World stava facendo effettivamente richiesta di trasferimento.

«Posso confermare che l’Associazione è stata contattata dallo studio GSC all’inizio della scorsa settimana rivelando che stavano puntando alla Repubblica Ceca e ai paesi circostanti», ha detto Barák. «Avevano bisogno di aiuto da parte nostra su questioni legali e occupazionali».

Ricordiamo in ogni caso che a gennaio il gioco era già stato rinviato per permettere agli sviluppatori ucraini di migliorarne ogni aspetto, sia tecnico che ludico.

Senza contare che di recente gli sviluppatori hanno pubblicato un messaggio molto forte su un social network russo, annunciando lo stop alle vendite.