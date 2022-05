S.T.A.L.K.E.R. 2, ci sono novità importanti dopo la fuga dall’Ucraina

La guerra in Ucraina attualmente in corso da parte delle truppe russe ha creato una gravissima crisi umanitaria, che ha poi scatenato gravi ripercussioni su diversi settori, tra cui anche quello videoludico: uno degli esempi più celebri per i giocatori è sicuramente quello di S.T.A.L.K.E.R. 2, costretto a mettere in pausa lo sviluppo.

Il team ucraino di GSC Game World aveva infatti priorità decisamente più importanti rispetto allo sviluppo del loro attesissimo sequel (potete prenotarne la Collector’s Edition su Amazon).

Negli scorsi mesi il team si è occupato di salvare quante più vite possibili, pianificando anche un trasferimento dello studio di sviluppo in Repubblica Ceca per far ripartire le attività dell’azienda.

Fortunatamente, l’operazione sembra essere andata a buon fine: sul proprio canale Discord ufficiale, come segnalato dal portale polacco GRYOnline (via VGC), gli sviluppatori hanno voluto infatti tranquillizzare i propri fan.

Uno dei componenti di GSC Game World ha infatti deciso di rispondere alla domanda di un fan che chiedeva aggiornamenti sulla situazione di S.T.A.L.K.E.R. 2, curioso di sapere, come del resto molti appassionati, se adesso ci fossero le condizioni per riprendere i lavori sul progetto.

Lo sviluppatore ha voluto commentare scrivendo una semplice frase, ma incredibilmente ricca di significato alla luce dell’incessante conflitto in Ucraina:

«[Lo sviluppo] sta continuando».

Sembra dunque che GSC Game World sia riuscita a trovare la giusta stabilità per poter continuare nel modo più sereno possibile i lavori in corso per S.T.A.L.K.E.R. 2.

Non resta dunque che attendere con fiducia ulteriori novità sullo sviluppo e sulla nuova data di lancio, rinnovando l’augurio che il conflitto possa cessare il prima possibile.

Comprensibilmente, il team di sviluppo aveva voluto sensibilizzare il pubblico su quanto sta attualmente succedendo, dichiarando «guerra» alla Russia e sottolineando che il gioco non sarà venduto ad alcun giocatore residente in quel paese.

Ribadendo di rimanere per sempre un team di sviluppo ucraino, è stato deciso anche di cambiare il nome ufficiale di S.T.A.L.K.E.R. 2 con la pronuncia in lingua ucraina.