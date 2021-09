Square Enix scoppiettante al TGS: novità per tre giochi molto attesi

Le grandi fiere dei videogiochi stanno cercando il più possibile di affacciarsi a una nuova normalità e, dopo l’E3 e la Gamescom, anche il Tokyo Game Show non farà eccezione.

Nei giorni scorsi vi avevamo riferito dei primi movimenti relativi alla celebre fiera giapponese, con Xbox che vuole puntare anche su questo mercato – come da dichiarazioni di Phil Spencer – e che intende quindi tenere una conferenza dedicata a svelare le prossime novità in arrivo.

La casa di Redmond sarà tutt’altro che sola e, tra i publisher che le faranno compagnia e popoleranno la Gamescom, troveremo anche Square Enix.

La compagnia, che gioca in casa, ha già anticipato la line-up che vedremo al TGS 2021, facendo sapere che ci saranno anche giochi presentati qualche tempo fa e molto attesi, che peraltro abbiamo potuto provare con mano.

Square Enix sarà anche al TGS 2021

Stiamo parlando, prima di tutto, di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: questo titolo sviluppato fianco a fianco con Koei Tecmo, che riprende l’anima di NiOh, ha visto qualche tempo fa il lancio di una discussa demo su PlayStation 5, che evidenziava alcune smussature ancora da affinare e che vediamo ora quali passi in avanti avrà fatto.

Ci sarà anche Project Triangle Strategy, l’erede di Final Fantasy Tactics che eredita il successo di Octopath Traveler e di cui potete provare una demo su Nintendo Switch.

A completare il quadro, tra gli attesi prossimi arrivi, è confermato che ci sarà anche Marvel’s Guardians of the Galaxy: non sappiamo se sarà lecito aspettarsi nuovi gameplay, ma terremo d’occhio la fiera per voi sulle nostre pagine.

Project Triangle Strategy

Di seguito, la line-up completa per ora svelata da Square Enix, a cui potrebbero sommarsi ulteriori giochi in vista del TGS 2021:

Project Triangle Strategy

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Final Fantasy VII: The First Soldier

Final Fantasy XIV

NEO: The World Ends With You

Bravely Default II

Outriders

Square Enix terrà una sua conferenza al Tokyo Game Show il prossimo 1 ottobre alle ore 19.00 giapponesi (corrispondenti alle ore 12.00 dello stesso giorno in Italia).

Intanto, questo mese il noto publisher giapponese darà pubblicazione anche all’atteso Life is Strange: True Colors, di cui vi abbiamo riferito tutto nel nostro articolo dedicato.