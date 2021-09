Spotify, quali sono le musiche dei videogiochi più ascoltate? Ecco la top 10

Quello di Spotify è un servizio che è entrato ormai prepotentemente nelle nostre vite, anche come videogiocatori.

I videogiochi sono ormai delle opere multimediali a tutto tondo, e anche le colonne sonore sono diventate un valore aggiunto fondamentale in ogni videogioco che si rispetti.

Gli stessi publisher hanno iniziato ad inserire all’interno dell’applicazione le colone sonore delle loro IP, tra le tantissime quelle di Castlevania tra le aggiunte più recenti.

Anchi chi è scomparso da tantissimo tempo, come Konami, usa Spotify per dare segni di vita in qualche modo.

Ora che le colonne sonore su Spotify sono tantissime, chissà quali sono i giochi più ascoltati, per così dire, sulla piattaforma.

Qualcuno su Reddit si è preso la briga di fare una lista delle canzoni più ascoltate tratte dai videogiochi, selezionando la singola traccia più ascoltata per ogni videogioco.

Al primo posto c’è un gioco difficilmente associabile alla musica: Minecraft.

Come potete vedere dalla classifica, il titolo di Mojang domina Spotify con Sweden di C418. Non mancano i nomi illustri ovviamente.

Il podio è dominato da Microsoft, con Blow Me Away dei Breaking Benjamin di Halo 2 al secondo posto. Mick Gordon copre il terzo posto con la feature song di DOOM, ovvero la brutale Rip and Tear.

Non manca ovviamente Gustavo Santaolalla per The Last of Us, così come un gran gusto la The Chaing Gang of 1974 di GTA 5 e l’immortale Dragonborn di Skyrim.

Videogiocatori che hanno gusto in fatto di musica tutto sommato, anche se per alcuni i videogiochi hanno sostituito la musica nella cultura dei giovani.

Due industrie che vanno ormai a velocità completamente diverse per quanto riguarda il fatturato, come negli UK.

D’altronde noi videogiocatori a volte siamo ossessionati dalla musica nei videogiochi, come ci ha spiegato anche un produttore musicale.