Splinter Cell, la serie Netflix esce finalmente dall’ombra: ecco le novità

A luglio dello scorso anno, lo sceneggiatore di John Wick, Derek Kolstad, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova serie animata dedicata a Splinter Cell, la saga Ubisoft di titoli stealth purtroppo assente dal mercato da un bel po’ di tempo.

Lo show sarebbe stato rilasciato successivamente sul catalogo streaming Netflix, sebbene il progetto sia poi sparito dai radar. Sino ad ora.

Il banner di Splinter Cell VR.

Collider ha infatti avuto modo di parlare con Kolstad, il quale non ha purtroppo rilasciato buone notizie circa la data di uscita della serie:

Ci vorranno probabilmente due anni. Anzi, circa 18 mesi. Questi progetti, dall’inizio alla fine dei lavori, oscillano sempre dai 18 mesi a ben due anni. Il mio lavoro sarà finito probabilmente tra sei mesi, assieme a quello degli altri sceneggiatori.

Kolstad ha poi continuato, rivelando che ogni episodio della serie non durerà più di 30 minuti. L’autore ha inoltre dichiarato che lo show offrirà momenti unici, grazie anche e soprattutto al fatto che parliamo di un prodotto animato: Con l’animazione è tutto incredibilmente potente, puoi fare una sequenza di eventi con solo la musica in sottofondo. Splinter Cell sarà una gioia in questo senso.

Kolstad ha infine confermato che la prima stagione di Splinter Cell sarà composta da otto episodi, sebbene il suo traguardo sia raggiungere i 16 episodi (opzione non da escludere).

La storia della serie videoludica segue le rocambolesche di Sam Fisher, ex agente operativo del corpo dei Navy SEAL da tempo fuori da ogni missione speciale. Sam viene però viene richiamato dall’NSA per la divisione segreta Third Echelon, diretto dal Colonnello Irving Lambert.

Gli ultimi due capitoli della saga usciti sul mercato sono Splinter Cell: Conviction nel 2010, e Splinter Cell: Blacklist nel 2013. Ubisoft ha poi rilasciato nel 2013 la Splinter Cell Trilogy. A settembre 2020 è stato rivelato Splinter Cell VR.

Parlando di altre serie TV, ricordiamo che pochi giorni fa Neil Druckmann ha discusso della serie TV di The Last of Us attesa su HBO, che riprenderà il videogioco ma si concederà dei cambiamenti.