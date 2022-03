Splendide cuffie gaming Bang And Olufsen Beoplay Portal con uno sconto del 30% su Amazon! Imperdibili!

Anche oggi, martedì 29 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alle cuffie gaming Bang & Olufsen Portal Xbox, che attualmente potete portarvi a casa a soli 349,99€, rispetto agli usuali 499€ di listino, per un risparmio reale di oltre 149€.

Le cuffie gaming Bang & Olufsen Portal Xbox assicurano, come da tradizione, una qualità audio eccezionale, dimostrandosi perfette per chi ama vivere e giocare in modo intenso. Supportano anche la tecnologia Dolby Atmos, per garantire un coinvolgimento assoluto nell’azione di gioco.

Le cuffie gaming Bang & Olufsen Portal Xbox sono dotate di un design leggero e confortevole che vi consente di indossarle anche per sessioni di gioco prolungate, mentre la connessione wireless con un audio loseless a 2,4 GHz assicura la massima qualità anche senza cavi. Inoltre, le cuffie gaming Bang & Olufsen Portal Xbox supportano anche la connessione via Bluetooth 5.1, ideale per i dispositivi portatili, e via cavo USB-C, ideale per continuare a usarle mentre in ricarica.

Le cuffie gaming Bang & Olufsen Portal Xbox dispongono della tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) che, sfruttando i microfoni integrati, vi permette di isolarvi dai rumori ambientali per concentrarvi unicamente nel gaming.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

