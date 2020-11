Spider-Man Remastered su PS5 sarà un gioco ‘quasi’ nuovo: ecco le prove

Con l’arrivo di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Deluxe Edition arriverà anche la versione rimasterizzata di Marvel’s Spider-Man, l’avventura dell’Arrampicamuri uscita originariamente su PS4 ormai diversi anni fa.

L’edizione PS5 del gioco presenterà una serie di caratteristiche nuove di zecca assenti nella versione current-gen, specie per quanto riguarda una massiccia revisione in termini di grafica (e non solo).

Insomniac Games ha consentito quindi non solo ai giocatori di trasferire i dati di salvataggio di Spider-Man da PS4 a PS5, ma ha anche aggiunto una mole di aggiornamenti tecnici e di gameplay realmente sorprendenti (anche se alcuni, come ad esempio il cambio di aspetto di Peter Parker, hanno fatto storcere il naso ai fan).

James Stevenson, community director di Insomniac , ha ora rilasciato un’immagine tramite Twitter che mostra la differenza in termini di illuminazione tra la versione PS5 del gioco e la versione PS4.

Visivamente, come potete vedere coi vostri occhi poco più in basso, è piuttosto evidente quanta differenza ci sia dal punto di vista grafico tra l’edizione originale e quella next-gen.

This is another example of how we relit the entire game for Marvel's Spider-Man Remastered. pic.twitter.com/WIudoxpOPM

— James Stevenson (@JamesStevenson) November 10, 2020