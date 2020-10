Spider-Man Remastered su PS5, i Trofei ci preparano a tante novità

Marvel’s Spider-Man tornerà su console PlayStation 5 in una remastered che promette di portare Peter Parker nella nuova generazione Sony.

Insomniac Games ha infatti deciso di fare le cose in grande per il ritorno dell’Arrampicauri “classico” su PS5, tanto che anche per quanto riguarda i Trofei le novità non mancano.

In risposta a un utente su Twitter che chiedeva delucidazioni, il team di sviluppo ha precisato che l’avventura di Spidey avrà dalla sua degli obiettivi sbloccabili nuovi di zecca.

Yes! There's also several all-new new trophies! — Insomniac Games (@insomniacgames) October 26, 2020

Sì, ci saranno anche molti trofei del tutto nuovi!

L’inclusione di nuovi Trophies sta a significare che il gioco avrà dalla sua diverse novità, con molta probabilità non solo tecniche ma anche contenutistiche.

Rispetto all’originale uscito su PS4, Marvel’s Spider-Man Remastered girerà su PS5 alla risoluzione nativa 4K, utilizzata sia per la modalità che punterà sulla grafica e ad un frame rate di 30fps, sia per la modalità Performance che girerà a 60 fotogrammi al secondo.

Un'immagine di Spider-Man.

Ricordiamo anche che Marvel’s Spider-Man Remastered sarà disponibile dal 12 novembre sebbene verrà venduto esclusivamente con Marvel’s Spider-Man Miles Morales, o meglio come aggiunta della Ultimate Launch Edition di quest’ultimo.

Se i Trofei sono la vostra passione, sappiate che Insomniac ha da poco svelato anche quelli relativi a Miles Morales. Ma non solo: avete già visto la differenza tra il vecchio Peter Parker e il nuovo, quest’ultimo presente nella remastered (ma che sembra aver fatto andare su tutte le furie i fan)?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso al lancio di PlayStation 5, la nuova console Sony prevista in Europa il 19 novembre 2020 nella sua doppia versione (con e senza lettore ottico).