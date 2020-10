Spider-Man Miles Morales, il costume da Un Nuovo Universo nell’ultimo gameplay PS5

Sony ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Marvel’s Spider-Man Miles Morales tratto direttamente da PS5.

Il gameplay è stato condiviso in occasione della presentazione del secondo costume bonus riservato ai giocatori che effettueranno il pre-order.

Trailer

Mentre questo trailer condiviso da PlayStation dura poco meno di un minuto, una versione più lunga di addirittura 11 minuti con tantissimo gameplay è stata diffusa tramite i canali di Marvel Entertainment.

Gameplay

Il costume di Un Nuovo Universo (Spider-Man Into the Spider-Verse in lingua originale) è riprodotto fedelmente al film animato.

Così come nel lungometraggio, anche nel gioco la suit è animata con un delizioso effetto di stop-motion, che dà al gioco un tocco sensibilmente diverso rispetto agli altri costumi.

Equipaggiandolo, inoltre, vedremo comparire effetti cartooneschi sulle teste dei nemici ogni volta che sferreremo attacchi diretti.

L’ultimo gameplay di Spider-Man Miles Morales ci aveva mostrato lo scontro con il primo boss che affronteremo nel gioco.

Era stato già chiarito che Miles Morales sarebbe stato l’unico personaggio giocabile nell’avventura, nonostante in alcuni spezzoni si siano visti altri volti noti.