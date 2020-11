Spider-Man Miles Morales da Un Nuovo Universo sulla cover PS5 è un sogno

Durante la giornata di ieri, Sony ha pubblicato un nuovo trailer di Marvel’s Spider-Man Miles Morales tratto direttamente dalla versione PS5 del gioco.

Nel filmato è stato mostrato il costume extra da Spider Man – Un Nuovo Universo (Spider-Man Into the Spider-Verse) il film animato dedicato all’Uomo Ragno campione di incassi e divenuto in breve tempo uno dei punti più alti dei lungometraggi dedicati all’Arrampicamuri. La suit in questione è dotata di un effetto stop-motion sorprendente.

Ora, il sempre bravissimo BossLogic ha deciso di omaggiare il costume creando una cover fan made assolutamente straordinaria, che immagina Un Nuovo Universo sulla box art del titolo Insomniac Games.

Ma non solo: l’artista australiano ha anche dato alla luce una seconda versione della cover, ancora più sorprendente della prima (e che potete visionare poco sotto).

Vi ricordiamo che pochi giorni fa abbiamo pubblicato sulle nostre pagine un video realmente interessante, che mostra in presa diretta la velocità reale dei caricamenti del nuovo Spider-Man su console PlayStation 5. Ricordiamo anche che il gioco girerà sulla console di prossima generazione targata Sony in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivi.

La storia: Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà ambientato subito dopo la fine del primo Marvel’s Spider-Man, con New York sotto scacco da una guerra civile tra una mega corporazione e una gang di criminali. Sarà il coraggioso Miles Morales, noto anche per essere lo Spider-Man di Harlem, sarà chiamato a sventare la nuova ondata di violenza che sta mettendo a ferro e fuoco la città americana.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre Europa (Italia inclusa), al lancio di PS5.