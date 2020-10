I caricamenti di Marvel’s Spider-Man PS4 con quelli di Miles Morales su PS5 a paragone (c’è da ridere)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è sicuramente molto atteso dai futuri possessori di PS5 (nonostante il gioco vedrà la luce anche nella current gen ormai agli sgoccioli).

Sebbene sia atteso anche su PlayStation 4, l’Arrampicamuri sprigionerà tutto il suo potenziale sulla piattaforma next-gen di Sony.

Ora, una breve clip mostra le differenze davvero molto marcate tra i tempi di caricamento del primo Marvel’s Spider-Man su PS4 con quelli del prossimo Miles Morales su PS5. Inutile dire che non c’è alcun paragone, visto e considerato che su PlayStation 5 il gioco carica istantaneamente, senza alcuna attesa da parte dell’utente.

Poco sotto, la breve video comparativa:

What happens in Spiderman ps4 when you exit a hideout vs what happens in Miles Morales #PS5 pic.twitter.com/beaByPcvQf — Droid: (@Alejandroid1979) October 14, 2020

I primi 20 secondi circa della clip (con molta probabilità catturata da PS4 standard) mostrano una schermata di caricamento di Marvel’s Spider-Man uscito nel 2018. Una volta che il loading screen scompare, vediamo l’alter-ego di Peter Parker atterrare su un tetto, presumibilmente dopo aver abbandonato un nascondiglio.

Gli ultimi secondi del video ritraggono invece Miles uscire da un magazzino aggrappandosi a una finestra, fluttuando senza soluzione di continuità nell’ambientazione open world.

Si tratta, insomma, dell’ennesima conferma del fatto che Miles Morales su PS5 non includerà alcun caricamento. Il passaggio da un’ambientazione esterna a una aperta è del tutto istantaneo, un’impresa tecnica che senza dubbio mette a frutto il tanto agognato SSD della console Sony.

Un primo piano di Spidey/Miles.

Avete già avuto modo di vedere il clamore (e la cover) verso Spider-Cat, il felino ragno nonché fedele alleato di Miles? E l’ultimo trailer e la splendida copertina di Game Informer disegnata da Sara Pichelli?

Marvel’s Spider-Man Remastered per PS5 non sarà rilasciato in versione fisica, bensì come bonus extra della Marvel’s Spider Man: Miles Morales Ultimate Edition (sempre per quanto concerne la versione next-gen prevista su piattaforma Sony)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre Europa (Italia inclusa), al lancio di PS5.