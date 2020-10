Spider-Man Miles Morales PS5, i caricamenti da home a menu e da menu a gioco (reali)

Tra i giochi più attesi tra quelli previsti al lancio di PlayStation 5, in prima fila troviamo sicuramente anche Marvel’s Spider-Man Miles Morales, lo spin-off standalone dedicato all’Arrampicamuri di Harlem.

L’attesa per il ritorno di Miles su PS5 e PS4 è davvero molto alta, tanto che in queste ore continuano a emergere informazioni piuttosto importanti sul gioco targato Insomniac Games.

Ora, il profilo di AllGamesDelta ha pubblicato un video realmente interessante, che mostra – in presa diretta – la velocità reale dei caricamenti del nuovo Spider-Man.

Spider-Man Miles Morales load time from Home screen to Main menu (7 seconds) and from the Main menu to in-game (2 seconds) pic.twitter.com/qMh641ItkP

— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) October 30, 2020