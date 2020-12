Spende $900 per una PS5, ma gli consegnano un mattone

Un 38enne di Orem, Utah, negli Stati Uniti, ha denunciato un venditore dopo aver speso $900 per una PS5 ed essersi visto recapitare un mattone di cemento.

Il consumatore ha sporto denuncia presso l’Orem Police Departement dopo aver vinto un’asta decisamente costosa su eBay.

A detta del dipartimento locale di polizia, il giocatore dovrebbe comunque essere coperto dalla protezione offerta dal noto portale di ecommerce, per cui non dovrebbe avere problemi di sorta nel vedersi recapitare il cospicuo rimborso.

La vendita è stata completata praticamente al doppio della spesa prevista per l’acquisto di una PlayStation 5.

Un fenomeno non particolarmente nuovo in un momento storico in cui, in seguito al lancio di grande successo di PS5, le unità della console sono molto difficili da reperire in tutto il mondo.

Bagarini hanno approfittato della scarsità di unità per concludere autentici affari, vendendo direttamente le console a prezzi maggiorati o addirittura piazzando abbonamenti per avvisare, attraverso bot, della disponibilità presso i principali negozi.

Essendo uno dei negozi online più noti, eBay ha ovviamente un ruolo in questo processo di rivendita delle console.

L’ecommerce aveva fatto sapere soltanto pochi giorni fa di stare prendendo provvedimenti contro quei venditori che stavano provando a vendere foto di PS5 al prezzo di una console, se non superiore, approfittando dell’elevata richiesta e della conseguente confusione.