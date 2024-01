Annunciato il primo State of Play del 2024: data e orario

C'è voluto tanto ma finalmente abbiamo una data per il prossimo State of Play, il primo del 2024, che andrà online il 31 gennaio alle ore 23:00 italiane.

Confermata quindi, con precisione chirurgica, la data resa nota qualche giorno fa da un insider, che aveva piazzato lo State of Play nel calendario proprio per il 31 gennaio.

Come ha svelato Sony nel PlayStation Blog, lo State of Play sarà l'occasione per vedere tanti nuovi annunci.

Lo show durerà 40 minuti e darà spazio ad approfondimenti per oltre 15 giochi, tra i quali PlayStation mette in prima fila Stellar Blade e Rise of the Ronin.

La trasmissione prevede la partecipazione di alcune delle menti più talentuose del mondo dei videogiochi e, oltre ai giochi citati, ci saranno molti altri reveal, annunci e novità su altri titoli in arrivo su PS5 e PS VR2 nel 2024 e oltre.

La durata del prossimo State of Play è considerevole e, tra le tante cose, non è neanche strano aspettarsi qualche informazione a sopresa come la demo di Final Fantasy VII Rebirth, tanto per rimanere in tema di titoli recenti che PlayStation potrebbe decidere di dare ai suoi fan con un piccolo anticipo.

Così che i fan che non lo hanno già ordinato al miglior prezzo su Amazon possano almeno farsi un'idea di cosa aspettarsi dal titolo.

Una demo che, se la nostra previsione fosse esatta, per altro si potrebbe giocare da oggi anche sulla TV ufficiale creata da Sony e Square Enix in collaborazione.

Vedremo che succederà allo State of Play, che potrete vedere anche su YouTube dal player che trovate qui sotto:

E speriamo che gli insider abbiano indovinato pure la data del prossimo Nintendo Direct, che allo stesso modo non dovrebbe essere molto lontano da una conferma da parte di Nintendo.