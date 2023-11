PlayStation Portal unboxing: vediamola da vicino

Nel corso della mattinata, è arrivato in redazione un sample di PlayStation Portal, la piattaforma handheld che Sony lancerà sul mercato nei prossimi giorni, pensata per affiancare PS5.

Attenzione, perché come vi abbiamo già spiegato non si tratta di una console portatile "a sé", ma di una che ha necessariamente bisogno di una PS5 per poter funzionare, dal momento che permette di giocare con i titoli che le vengono trasmessi in streaming dalla vostra console domestica, tramite la connessione internet.

L'idea di Sony, in sede di presentazione, era quella di fornire un buon display a 1080p e 60 Hz, a cui si affiancasse la familiarità del controller DualSense. Da qui, il particolare design che fa somigliare davvero Portal a un DualSense spezzato a metà da uno schermo.

Ma com'è vista di persona? Ho registrato un video unboxing per mostrarvi da vicinissimo PlayStation Portal con tutte le videocamere a disposizione nel mio studio, in attesa della recensione, che arriverà ovviamente tra qualche giorno – datemi il tempo di metterci mano e fare delle prove, insomma!

Per il momento, facciamo qualche considerazione relativa a dimensioni, design e peso di Portal, che viene definita ufficialmente come un «portale» (da qui il nome) per accedere alla vostra PS5.

Sebbene il fatto che Sony non si sia lanciata nuovamente sul mercato delle handheld – più in fermento che mai e che ha lasciato molti rimpianti per la gestione di PlayStation Vita – abbia spezzato il cuore di molti, sembra che il primo impatto di PlayStation Portal si stia rivelando positivo, considerando l'alto numero di vendite della piattaforma.

Se siete interessati ad acquistarla, potete trovarla su Amazon al costo di listino di 219,99 euro. L'uscita ufficiale è attesa per il prossimo 15 novembre. Per consultare tutte le opzioni disponibili per il pre-order presso i diversi negozi, vi raccomandiamo anche il nostro articolo dedicato.

Rimanete sintonizzati per la recensione, in cui vedremo insieme se Portal può essere davvero l'opzione irrinunciabile per chi gioca con PS5 su una TV condivisa e vorrebbe un suo momento di pace su un secondo schermo.