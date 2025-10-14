Avatar di dino75 0
da giocatore di vecchia data non posso che essere d'accordo con chi ha scritto l'articolo, il giorno in cui questi giochi spariranno sarà il giorno in cui io smetterò di giocare e spero che anche Nintendo si metta in testa che l'esperienza di un gioco single player non è solo gameplay ma ci vuole un impianto narrativo che lo sostenga e che quei bambini che hanno salvato la principessa tante volte adesso vogliano anche sapere altro.
Le seghe mentali che vi fate su queste questioni non moriranno mai
Per quale motivo dovrebbero morire i giochi single player?Il dibattito era la morte dei giochi single player LINEARI,che un tempo erano lp standard,in favore di quello single player open world con missioni secondarie inutili fatte solo per allungare il gioco.Non mi pare di avere mai letto che i videogiochi single player moriranno.Si parlava piu’ di AAA a causa dei budget sempre piu’ alti.
Ridurre tutto a “seghe mentali” sminuisce discussioni che spesso servono a evitare errori concreti o a migliorare qualcosa. Se ti va confrontiamoci su quello; se invece l’obiettivo è solo sminuire con insulti, preferisco non proseguire.
