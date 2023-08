Perfino Keighley abbassa le aspettative per la Gamescom: meno annunci di nuovi giochi

Se già le conferenze di giugno sono diventate più calme rispetto a più o meno dieci anni fa, quando l'E3 esisteva ancora e vivevamo praticamente l'avvio della nuova stagione videoludica, aspettiamoci che anche la Gamescom di agosto – la cui Opening Night Live inaugurale si terrà a brevissimo – sia abbastanza serena e senza troppi botti.

A farlo sapere è stato Geoff Keighley, organizzatore della Opening Night Live, che ai microfoni dei colleghi di VGC ha modulato le attese per il suo show di apertura, sottolineando fin da ora che dobbiamo aspettarci soprattutto aggiornamenti su giochi già annunciati, anziché annunci a sorpresa di titoli completamente nuovi. Il che, di per sé, non è nemmeno un male, considerando quanti sono i giochi svelati e non ancora usciti su cui potrebbero arrivare delle novità.

«Sarà un grande show con nuovi sguardi a giochi in arrivo già annunciati, come Alan Wake 2 e Black Myth: Wukong» ha spiegato subito Keighley. «La Opening Night Live di quest'anno sarà meno incentrata sull'annunciare progetti tutti nuovi, più focalizzata sul dare ai fan degli aggiornamenti su alcuni dei giochi più grandi che arriveranno durante il prossimo anno».

L'appuntamento è fissato per il 22 agosto alle ore 20.00 nostrane e sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo, oltre che essere aperto alle presenze (ma è sold-out) di chi sarà a Colonia per la Gamescom.

Lo scorso anno lo show ebbe una durata di due ore e portò sul palco trentacinque videogiochi, raggiungendo su tutti i canali 13 milioni di visualizzazioni. Una soglia che gli organizzatori sperano di superare quest'anno, come leggiamo sul sito ufficiale.

In merito ai giochi già confermati, Alan Wake 2 arriverà a ottobre ed era stato protagonista anche durante la Summer Game Fest, con un primo assaggio di gameplay. Black Myth Wukong, invece, si era fatto notare tempo addietro per il suo comparto tecnico di tutto rispetto e, da allora, ha continuato a vedere i suoi lavori andare avanti: che sia giunto il momento di fissarne la definitiva release?