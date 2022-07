Resident Evil, la serie Netflix fa flop: è uno dei peggiori show videoludici di sempre

La nuova serie TV Netflix di Resident Evil sembra non avere ufficialmente convinto nemmeno i fan di lunga data, che in queste ore stanno esprimendo giudizi non esattamente lusinghieri.

L’ultimo adattamento del franchise horror che ha dato vita a grandi giochi come Resident Evil Village (che potete acquistare in offerta su Amazon) ha infatti deluso moltissimi fan che hanno deciso di esprimere tutto il proprio disappunto con un review bombing da non sottovalutare

Vi avevamo già segnalato come spettatori e critica avessero già pubblicato molte recensioni negative, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo la situazione è peggiorata al punto che oggi Resident Evil di Netflix è considerato uno dei peggiori adattamenti videoludici di sempre.

Del resto, anche nella nostra recensione abbiamo evidenziato come i risultati ottenuti nella serie televisiva fossero davvero discutibili: un risultato testimoniato oggi dai punteggi negativi presenti sul popolare sito Rotten Tomatoes.

VGC segnala infatti che attualmente il punteggio del pubblico per la serie Netflix di Resident Evil è arrivato al solo 22%, con recensioni che lo definiscono addirittura «un disastro» e con utenti che chiamano in causa addirittura Dragon Ball Evolution, per sottolineare quanto c’entri poco e nulla con il franchise originale.

I risultati evidenziano che, secondo i fan, si tratta di uno dei peggiori show televisivi tratti da un videogioco: lo scetticismo della community era del resto già evidente nei primi trailer di presentazione, anche in quei casi bombardati da «non mi piace».

Per fare un confronto con altri show Netflix di grande successo tratti da franchise videoludici, bisogna ricordare che Castlevania possiede un gradimento del pubblico dell’88%, mentre Arcane ha conquistato un meritatissimo 96% di valutazioni positive.

Per quanto riguarda invece un altro adattamento live-action, anche se in questo caso soltanto alcuni elementi sono stati ispirati dagli omonimi videogiochi, vale la pena di ricordare che The Witcher possiede attualmente una valutazione positiva del 75%.

Resident Evil può dunque considerarsi un grande flop per il colosso dello streaming: non resta che augurarci che si tratti di un semplice incidente di percorso e che i prossimi adattamenti videoludici riescano nuovamente a conquistare i fan.

Le critiche più feroci degli utenti riguardano proprio i pochissimi punti d’incontro con la serie videoludica: a tal proposito, l’attore che interpreta Wesker ha ammesso che non sapeva nulla dei giochi originali.