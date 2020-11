Sony sulle scorte di PlayStation 5: abbiamo venduto tutto, assolutamente tutto

Lo scorso giovedì PlayStation 5 ha fatto ufficialmente il suo debutto anche sugli ultimi mercati in cui doveva esordire, come quello italiano, e anche dalle nostre parti ci siamo misurati con le scorte della console – che non hanno tenuto il passo con la domanda altissima da parte dei consumatori. Il risultato è che ci sono molti appassionati in attesa di poter mettere le mani sulla console, ma al momento non ci sono abbastanza scorte per accontentarli.

Intervistato da TASS, il presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha confermato che le vendite sono andate in modo roseo e che «tutto è stato venduto, assolutamente tutto è stato venduto.»

PlayStation 5

Il dirigente ha anche raccontato:

Ho passato l’ultimo anno a cercare di assicurarmi che potessimo avere abbastanza domanda per il prodotto e, ora, il mio flusso di lavoro da dirigente mi vede passare molto più tempo a cercare di aumentare l’offerta per far fronte a quella stessa domanda.

Tuttavia, nella stessa intervista Ryan aveva anche assicurato che, anche se nel 2020 non ci fosse stato il COVID-19, difficilmente sarebbe stato comunque possibile assecondare la domanda, perché le scorte disponibili per il lancio non sarebbero state così tante in più rispetto a quelle che abbiamo visto.

Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi che il problema di PS5 introvabile è tutt’altro che solo italiano: la situazione è identica anche all’estero e perfino oltreoceano.

PlayStation 5 è disponibile in Europa dal 19 novembre a 499,99€ per l’edizione standard e 399,99€ per l’edizione digitale (priva di lettore Blu-Ray). Se volete conoscere meglio la console, consultate il nostro hub con tutti i video e le recensioni a tema.