Quanto durano le demo dei giochi sul nuovo PlayStation Plus? C’è una risposta

Il nuovo PlayStation Plus, in vista del debutto ufficiale, continua a svelare nuovi dettagli, tanto che ora è il turno della durata delle demo dei giochi in prova.

Tutti i possessori di un abbonamento al servizio (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) avranno infatti la possibilità di provare con mano alcuni big.

Dopo aver visto da vicino come dovrebbero funzionare i classici e alcuni nomi inediti, è quindi ora il momento di fare il punto specifico sulle cosiddette PlayStation Plus Game Trials.

Insieme ai prezzi che i classici dovrebbero avere per l’acquisto singolo, un altro post social ha ora svelato che le prove dei titoli su PS Store avranno una durata di diverse ore.

Stando a quanto reso noto da PlayStation Game Size su Twitter è possibile infatti ammirare un primo elenco dei giochi proposti in demo, incluso il numero di ore del periodo di prova per ciascun gioco.

Anche questa informazione sembra provenire dal PlayStation Store asiatico, già fonte di tutte le notizie sull’argomento apparse in queste ore (da ritenersi affidabili, sebbene non ancora ufficiali).

Poco più in basso, il tweet:

Times : – WWE 2K22 / Elex 2 / MotoGP 22 / Biomutant / Lego City / Hot Wheels / Tiny Tina / Uncharted : 2 H – Farming Simulator / Crusader Kings III : 3 H – Horizon Forbidden West / Cyberpunk 2077 : 5 H https://t.co/bzYcbvHU05 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 23, 2022

Da quello che è possibile notare, giochi come WWE 2K22, Elex 2, Biomutant, MotoGP 22, Tiny Tina’s Wonderlands, LEGO City Undercover, Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri e Hot Wheels Unleashed saranno disponibili per un massimo di due ore.

Di convesso, Farming Simulator 22 e Crusader Kings 3 saranno disponibili per una prova da tre ore, mentre le demo di Cyberpunk 2077 e Horizon Forbidden West dureranno ben cinque ore.

In attesa delle consuete conferme, se siete curiosi di scoprire con quali titoli potrete divertirvi al lancio del nuovo PlayStation Plus, sappiate che è già trapelata online la lista completa di tutti i giochi inclusi.

Ma non solo: per gli amanti dei classici PS1 è però emersa nelle ultime ore una notizia non proprio felice, visto che a quanto pare alcuni dei giochi più amati saranno disponibili con prestazioni inferiori.