PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 23 nuovi giochi gratis

Da questo momento tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium potranno accedere a ben 23 nuovi giochi gratis, che diminuiranno a “soli” 16 titoli qualora siate invece iscritti all’abbonamento Extra.

Pochi istanti fa si è infatti aggiornato ufficialmente il catalogo completo dedicato alle tier più avanzate dell’abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon), con tantissimi nuovi titoli disponibili senza alcun costo aggiuntivo.

Sfortunatamente, questo significa anche dover rinunciare a uno dei giochi gratis più affascinanti: un horror fantascientifico è tornato infatti disponibile solo a pagamento.

Curiosamente, è stato inoltre svelato che due dei nuovi giochi gratis, disponibili esclusivamente su PlayStation Plus Premium, sono stati “migliorati” a sorpresa: Sony ha infatti deciso di proporre le versioni PS4 di due titoli, a differenza di quelle PS3 precedentemente annunciate.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis disponibile per gli utenti iscritti a PS Plus Extra, naturalmente accessibile anche da tutti coloro che sono in possesso dell’abbonamento Premium:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di ottobre 2022

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

| PS4, PS5 Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva | PS4

| PS4 Assassin’s Creed Odyssey | PS4

| PS4 Dragon Quest Builders | PS4

| PS4 Dragon Quest Builders 2 | PS4

| PS4 Dragon Quest Heroes: L’Albero del mondo e le radici del male | PS4

| PS4 Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

| PS4 Inside | PS4

| PS4 The Medium | PS5

| PS5 Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

| PS4 Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

| PS4 Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

| PS4 Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

| PS4 Assassin’s Creed III Remastered | PS4

| PS4 Assassin’s Creed Syndicate | PS4

| PS4 Hohokum | PS4

Di seguito, invece, troverete tutti i giochi gratis distribuiti esclusivamente su PlayStation Plus Premium: curiosamente, questo mese non è stato rilasciato alcun classico su PS1 o PS2.

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di ottobre 2022

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

| PS3 Everyday Shooter | PS3

| PS3 Limbo | PS4

| PS4 Ultra Street Fighter IV | PS4

| PS4 Yakuza 3 Remastered | PS4

| PS4 Yakuza 4 Remastered | PS4

| PS4 Yakuza 5 Remastered | PS4

Tutti i nuovi omaggi gratuiti di PS Plus sono già disponibili per il download o lo streaming da questo momento: non ci resta dunque che augurare a tutti i fan un buon divertimento con tantissimi giochi gratis inediti.

Vedremo se il prossimo mese sarà finalmente quello giusto per poter giocare gratis a Ridge Racer 2: è stata infatti la seconda volta che Sony l’ha svelato per errore, facendo poi marcia indietro. Questo potrebbe significare che per lo storico racing potrebbe essere ormai solo questione di tempo.