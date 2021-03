Kojima ama il PC (ma lancia una frecciatina ai giocatori di Death Stranding)

Death Stranding, primo progetto di Kojima Productions, è stato originariamente pubblicato per PS4 a novembre 2019, prima di arrivare successivamente anche su PC tramite Steam ed Epic Games Store a luglio 2020.

La versione per personal computer ha dalla sua un frame rate più elevato, la modalità photo, il supporto per i monitor ultrawide e contenuti crossover con Half-Life.

Ora, in una recente video intervista (via VGC) il papà di Metal Gear Solid Hideo Kojima ha parlato della versione PC di Death Stranding e di quanto conti per lui il gaming (e l’utenza) su personal computer:

Introducing our mini #DeathStrandingPC interviews! We're kicking things off with @HIDEO_KOJIMA_EN, who gives us an insight into developing DEATH STRANDING for PC.

