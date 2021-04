Abandoned per PS5 è un gioco segreto di Kojima? Risponde il director

Dopo l’annuncio di Abandoned, un survival horror esclusivo per PS5 molto suggestivo, si è diffusa in rete un rumor incredibile secondo il quale in realtà si sarebbe trattato di un gioco segreto di Hideo Kojima.

Una tesi già smentita dagli sviluppatori stessi e da un insider, che ha svelato come in realtà lo storico creatore di Metal Gear Solid sarebbe attualmente in contatto con Microsoft per un’esclusiva Xbox.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN.com, il director Hasan Kahraman ha avuto modo di rispondere in maniera più dettagliata a queste voci che hanno circondato a sorpresa il titolo.

Ha affermato che, sebbene tutta questa vicenda lo abbia fatto ridere, «non è stato divertente».

I rumor che volevano Abandoned essere un progetto segreto di Hideo Kojima hanno sorpreso molto i Blue Box Game Studios.

Kahraman ha svelato infatti che sono arrivati giocatori che hanno addirittura pensato che lui fosse un semplice alias di Kojima:

«All’inizio stavo ricevendo messaggi da parte di persone che dicevano che mi stavano osservando e che stavo usando delle tattiche di marketing per promuovere il mio prossimo gioco. Non ho capito che cosa intendessero dire fino a quando non l’ho Googlato».

I fan ovviamente si ricordavano dei processi avvenuti per pubblicizzare P.T. e Metal Gear Solid V, che avevano impiegato delle tattiche geniali a livello di marketing.

Molti giocatori hanno dunque inizialmente pensato che anche con Abandoned stesse succedendo la stessa cosa e che in realtà si stesse facendo un tease per un progetto molto più grande.

Il director promette che non era loro intenzione provare a programmare nulla del genere, svelando che «volevamo solo anticipare il nostro prossimo gioco» e che se non hanno una presenza massiccia sui social media è solo perché sono solo un piccolo team di sviluppo.

Insomma, questa vicenda ha sorpreso particolarmente i Blue Box Game Studios, che probabilmente non si sarebbero mai aspettati una tale attenzione da parte del pubblico dopo il loro annuncio, seppur per i motivi sbagliati.

Vi ricordiamo che Abandoned uscirà in esclusiva su PS5 nel corso del 2021 e sfrutterà adeguatamente il DualSense, promettendo 60 frame al secondo in risoluzione 4K.