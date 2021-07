Sony assente all’E3: “un enorme errore strategico” per Pachter

La decisione di Sony di non essere nuovamente presente all’E3 2021 ha fatto discutere molto sia i fan che gli addetti ai lavori, dato che si tratta della più grande fiera dedicata al mondo videoludico.

La casa di PlayStation ha infatti deciso da tempo di organizzare i propri eventi «in casa», con lo scopo di dare maggiore attenzione con i propri tempi su esclusive come Ratchet & Clank Rift Apart.

L’analista Michael Pachter è però convinto che quella di Sony non sia stata una grande mossa: già recentemente aveva attaccato la decisione di vendere i giochi a 80 euro.

C’è da dire che all’E3 2021 Sony non è stata l’unica grande assente: anche altri big hanno infatti preferito non presentarsi, scegliendo anch’essi la strada degli eventi privati.

L’assenza di Sony ha però colpito maggiormente i fan, trattandosi di uno dei principali produttori di console in tutto il mondo: motivo per cui, come riportato da GamingBolt, l’analista Michael Pachter ritiene che la casa di PlayStation abbia sbagliato a non presentarsi.

In un recente episodio di SIFTD Games, quando è arrivato il momento di affrontare l’argomento, Pachter non ha usato mezzi termini per definire quello che secondo lui è stato un grave sbaglio:

«Ritengo che [Sony] abbia commesso un enorme errore strategico abbandonando l’E3».

Secondo l’analista, «qualcuno» avrebbe convinto Sony che saltando l’E3 avrebbero potuto risparmiare 20 milioni di dollari, ma secondo lui questo ragionamento sarebbe semplicemente «stupido» e si augura che la compagnia ci ripensi.

Per Pachter infatti non è possibile acquistare la stessa visibilità che la stampa offre durante l’E3 con quei 20 milioni risparmiati.

«Il mio giudizio è che Sony continuerà a essere il più grande perdente dell’E3 saltando lo show. Credo che dovrebbero svegliarsi e riconoscere che per loro è un’opportunità di mostrare i loro giochi — che sono molto buoni — e il loro hardware — che è molto buono — al mondo quando sta prestando loro attenzione».

Ha poi concluso il suo ragionamento augurandosi che Sony ci ripensi e che nel 2022 non commetta quello che secondo lui è un grave errore, invitando a tenere incrociate le dita.

Nonostante gli auguri dell’analista, al momento Sony non sembra però interessata a seguire il suo giudizio, soprattutto osservando i numeri ottenuti dallo State of Play dedicato a Horizon Forbidden West.

L’ultimo State of Play ha riguardato in particolare Deathloop, ricevendo i complimenti di Xbox per il modo in cui è stato presentato dai concorrenti.

God of War Ragnarok è stato invece assente nell’ultima presentazione, ma Sony ha promesso che durante l’estate arriveranno nuovi aggiornamenti.