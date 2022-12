Sonic Frontiers rischia anche di vincere dei premi importanti, alla fine

Sonic Frontiers continua ad essere un videogioco interessante, soprattutto per il suo particolare percorso dall’uscita ad oggi.

Il ritorno del porcospino in 3D, che potete recuperare su Amazon, è stato un esperimento molto importante per SEGA e l’intero franchise.

Un esperimento che possiamo definire riuscito, almeno a giudicare dalle vendite che sono andate benissimo nonostante le polemiche.

Mentre i fan hanno già eletto il gioco come uno dei migliori dell’anno, Sonic Frontiers può puntare anche a vincere dei premi importanti.

Come riporta The Gamer, il titolo di SEGA è stato nominato per uno dei premi che sono stati annunciati per gli Steam Awards.

Sonic Frontiers è stato infatti nominato tra i videogiochi con la miglior colonna sonora e, conoscendo anche il background di SEGA, rischia davvero di vincerlo.

Certo si dovrà scontrare con titoli molto importanti come Metal: Hellsinger, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Persona 5 Royal e Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+.

La musica di Sonic Frontiers ha infatti una varietà ampissima, con più di 150 tracce, come da tradizione per i giochi di Sonic abbraccia tantissimi generi e sonorità differenti.

Redemption time! Sonic Frontiers is nominated for Best Soundtrack in the #SteamAwards! Be sure to get your votes in before January 3rd: https://t.co/q0BnJC71le pic.twitter.com/vCAePu3nxc — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 22, 2022

Speriamo che gli utenti di Steam possano davvero dare il giusto merito al titolo di SEGA, che chiuderebbe in questo modo un anno davvero particolare e turbolento.

Nel frattempo lo store di Valve sta ospitando i rituali saldi, con tantissime offerte anche su videogiochi abbastanza recenti.

In attesa dei futuri contenuti di Sonic Frontiers che, come annunciato di recente, saranno del tutto gratuiti e vi consentiranno di poter tornare sul gioco per altro tempo ancora.

C’è un altro gioco che, per altro, può trovare il riscatto sempre grazie a Steam. È Cyberpunk 2077 che può competere per il suo GOTY anche dopo anni dalla sua uscita, in un certo senso.