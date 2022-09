Sonic Adventure 3 è anche il sogno di SEGA… ma SEGA non può farlo

Sonic Adventure 3 è il sogno dei fan del porcospino più veloce del mondo dei videogiochi, e SEGA è ben cosciente che sarebbe il titolo più atteso dal pubblico.

Soprattutto dopo ciò che si è visto di Sonic Frontiers, che potete già prenotare su Amazon, titolo che non sembra promettente come sperato.

Un titolo in uscita a breve e che non sarà rinviato nonostante le richieste dei fan, gettando ancora più preoccupazione tra i fan di Sonic.

In ogni caso Frontiers cercherà il riscatto fino all’ultimo anche con una serie di contenuti davvero imponenti, mentre i fan sperano sempre in Sonic Adventure 3.

In occasione della promozione di Frontiers, il tema di un eventuale nuovo episodio della prima apparizione in 3D del franchise è emerso nuovamente.

Come riporta MyNintendoNews, è stato chiesto a Takashi Iizuka, responsabile del Sonic Team, se ci sarà mai un Sonic Adventure 3 anche in un lontano futuro.

Se gli episodi in 3D della saga del porcospino blu hanno vissuto alti e bassi, i due Adventure rappresentarono qualcosa di ottimo per il periodo in cui erano usciti.

Iizuka ha ribadito che, se fosse per lui, Sonic Adventure 3 sarebbe effettivamente il prossimo progetto da realizzare, ma c’è un intoppo considerevole.

Il responsabile del Sonic Team ha infatti dichiarato molto serenamente che l’investimento per un nuovo Adventure sarebbe eccessivo per SEGA in questo momento, perché molto maggiore di quello che venne fatto in occasione dell’epoca Dreamcast.

Sonic Adventure 3 sarebbe la scelta ideale di Takashi Iizuka, ma allo stato attuale è irrealizzabile dal punto di vista economico per SEGA:

«Quando guardi tutti i giochi che sono là fuori ora, e sapendo che tipo di aspettative ci sarebbero per il prossimo gioco della serie Sonic Adventure, ci vorrebbe un investimento enorme da parte dell’azienda, molto tempo di sviluppo e un gioco dalle dimensioni molto grandi, per portare davvero qualcosa di considerevole sul mercato.»

La speranza è che, banalmente, Frontiers possa dare a SEGA la base economica necessaria, ma le premesse non sono ottime considerato anche che ci sono stage copiati per intero.

Magari si potrebbe tamponare con un remake del primo Sonic Adventure, un’altra cosa che da anni i fan chiedono a SEGA.