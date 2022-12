Cyberpunk 2077 potrebbe ancora vincere un GOTY, nonstante tutto

Cyberpunk 2077 aveva tutte le carte in regola per vincere il titolo di miglior gioco dell’anno nel periodo in cui è uscito, ma non è andata così.

Il titolo fantascientifico di CD Projekt Red, che potete recuperare su Amazon, è stato sicuramente funestato da tutte le polemiche che lo hanno circondato.

Tanto che ai The Game Awards 2021 è stato battuto da It Takes Two, contro cui Cyberpunk 2077 non ha avuto speranze.

Ma ancora prima che possa arrivare l’attesa espansione con Idris Elba come protagonista, pare che il titolo di CD Projekt Red potrebbe avere la sua occasione.

Come riporta The Gamer, Cyberpunk 2077 è stato nominato per il premio Labor of Love agli Steam Awards, celebrando il suo continuo supporto sin dal lancio.

Gli Steam Awards sono i premi dati da Valve ai migliori giochi dell’anno, con alcune categorie classiche e alcune più particolari per cui gli utenti Steam possono votare.

Vincere un premio del genere giustificherebbe anche il fatto che il titolo CD Projekt Red sta lavorando ad una edizione Game of the Year, dandogli ancora più valore.

Thank you to everybody who nominated us for the #SteamAwards this year! We are humbled by your support.

We love #Cyberpunk2077 and we love our community Feel the same? Consider voting for Cyberpunk 2077 in the Labor of Love category: https://t.co/ZQrsEE3BuS

Thanks Chooms pic.twitter.com/pvdj7CWydc

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 23, 2022