Sonic Frontiers è uno dei migliori giochi dell’anno per i fan: SEGA li ringrazia e svela il “sequel”

Nonostante la fortissima concorrenza di God of War Ragnarok e lo scetticismo iniziale della community, Sonic Frontiers si è rivelato il gioco che molti fan del riccio più veloce al mondo stavano aspettando, venendo apprezzato da una larga fetta di fan.

Sebbene non sia riuscito a portarsi a casa alcun premio ai The Game Awards 2022, i fan hanno lottato fino alla fine per riuscire a consegnare alla produzione di SEGA e Sonic Team (che trovate in offerta su Amazon) il premio Players’ Voice, assegnato interamente dalla community per quello che viene ritenuto il miglior gioco dell’anno della community.

Alla fine, Sonic the Hedgehog ha dovuto accettare la clamorosa superiorità di Genshin Impact, anche se il primo «open zone» della serie è riuscito a conquistare un altrettanto importantissimo secondo posto, a pochi punti di distanza dal free-to-play di Hoyoverse.

Il risultato non è però passato inosservato agli sviluppatori: come riportato da My Nintendo News, il director Morio Kishimoto ha voluto ringraziare la community per tutto il supporto, anticipando anche novità importanti per il futuro.

La vittoria finale è stata infatti davvero a un passo, ma ciò che importa maggiormente è stato il largo supporto dimostrato dai fan, per il quale il director non ha nascosto tutto il proprio entusiasmo:

«Abbiamo raggiunto la Top 5 dei Players’ Voice ai TGA 2022! Grazie a tutti voi per il vostro supporto! È un grande inizio per la terza generazione. Sono così felice! Sono convinto che questo risultato sarà una grande spinta per il prossimo [gioco]. Vi prometto un’esperienza ancora più fortemente emotiva e sorprendente».

TGA Players’ Voiceのベスト5入りを果たしました!これも皆さんの応援のおかげです!第三世代のスタートは上出来です。嬉しいです!この結果は次回作の大きな原動力になると確信しています。さらに大きな感動と驚きの体験を約束します。最後にこのプロジェクトに関わった全てのスタッフに感謝します。 — Morio Kishimoto (@moq_46) December 9, 2022

Kishimoto ha poi concluso ringraziando anche tutto lo staff che ha lavorato a Sonic Frontiers e contribuito al suo successo: il suo messaggio di ringraziamenti sembra dunque aver anticipato un nuovo progetto in fase di programmazione per la mascotte di casa SEGA.

Al momento non sappiamo se sarà un “sequel” di Frontiers o semplicemente un nuovo capitolo 3D della saga completamente diverso, ma sembra evidente che il successo del primo «open zone» non sia passato affatto osservato a sviluppatori e publisher. Vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori sviluppi.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà supportato a lungo con tanti contenuti aggiuntivi nel 2023, che saranno disponibili totalmente gratis e includono anche nuovi personaggi giocabili.

Inoltre, gli sviluppatori stanno lavorando duramente per risolvere tutti i più piccoli problemi del gioco, come dimostrato dall’ultimo aggiornamento rilasciato sulle principali piattaforme di gioco.