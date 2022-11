Sonic Frontiers è come un “playtest globale”, verrà migliorato ancora

Sonic Frontiers è finalmente uscito e, tra alti e bassi, si è rivelato comunque un titolo godibile pur con dei difetti tecnici.

Il titolo, che è uscito su PlayStation 5 nella sua versione migliore (la trovate su Amazon), rappresenta una chance per il riscatto per i videogiochi in 3D della saga.

Chance che, effettivamente, potrebbe essere arrivata come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Ma Sonic Frontiers gira peggio del previsto su console, e mentre SEGA sta già trovando la soluzione è pronta a ricevere ogni tipo di feedback.

Come riporta VGC, il director di Sonic Frontiers ha definito la sua creazione come un “playtest mondiale”, e proprio per questo sarà migliorato col tempo.

Morio Kishimoto, director del progetto, ha pubblicato un tweet affermando che c’è ancora del lavoro da fare per Sonic Frontiers, prima che sia perfetto dal punto di vista tecnico.

Lo ha anche definito un “playtest globale”, e che l’uscita del titolo non rappresenta la fine, rispondendo ad un utente:

«Sono sollevato che la data di uscita sia arrivata e che [il gioco] sembra aver raggiunto tutti in sicurezza. Stiamo verificando le opinioni della critica e dei giocatori. Come hai sottolineato, ci sono ancora aree in cui non ci siamo ancora del tutto e lo prenderemo sul serio come test di gioco globale.»

Prima dell’uscita di Sonic Frontiers, Kishimoto aveva definito il titolo un progetto che avrebbe cambiato il franchise, rappresentando una “pietra miliare nella lunga storia dei giochi di Sonic”.

Una storia che è fatta di grandi successi, nonostante tutti, perché l’intera saga del porcospino blu di SEGA ha venduto tantissimo.

Della quale ha fatto parte anche Rieko Kodama, storica designer di SEGA che ha contribuito a creare l’identità visiva di molti franchise videoludici dell’azienda, scomparsa di recente.

A Natale il porcospino arriverà anche su Netflix, con una serie animata che promette di essere molto interessante.