Sonic Frontiers gira peggio del previsto su una console: SEGA ha la soluzione

Alcuni fan di Sonic Frontiers hanno segnalato di essersi trovati di fronte a una brutta sorpresa: pare infatti che una versione dell’ultima avventura del riccio più veloce del mondo non sia riuscito a garantire le performance promesse, offrendo un frame rate inferiore alle aspettative.

Se per la versione PS5 (che trovate su Amazon) e Series X non sono stati infatti segnalati problemi gravi, lo stesso non si può dire delle edizioni su Xbox Series S, che molti fan sono stati costretti a giocare a 30FPS.

È chiaro che per una serie come Sonic, la fluidità e la velocità d’azione rappresentino un aspetto fondamentale dell’esperienza: come riportato da TheGamer, molti fan sono rimasti contrariati da questo aspetto, anche perché apparentemente in contraddizione con quanto pubblicizzato dagli sviluppatori e dalla stessa Microsoft.

La pagina ufficiale segnala infatti prestazioni fino a 60FPS su entrambe le console: una feature che ha inevitabilmente confuso la community, considerando che è attualmente assente una modalità performance.

SEGA ha ascoltato attentamente i feedback dei fan, riuscendo a individuare velocemente la fonte del problema: si tratta di un bizzarro bug che può verificarsi se la risoluzione impostata per la console è superiore a 1080p.

Il publisher ha dunque proposto un fix temporaneo per far girare Sonic Frontiers come previsto: basta andare semplicemente nel menù delle impostazioni di Xbox Series S e selezionare una risoluzione 1080p, invece del 4K. In questo modo, il riccio dovrebbe tornare a essere più veloce che mai.

In ogni caso, SEGA ha già promesso di essere attualmente al lavoro per cercare una soluzione definitiva e introdurre una modalità prestazioni al più presto: in attesa di ulteriori novità ufficiali, non possiamo dunque che raccomandare ai fan di Sonic che intendono giocare Frontiers su Series S di prestare particolare attenzione alla risoluzione, per godersi le migliori prestazioni possibili.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Sonic Frontiers è il miglior capitolo in 3D della serie mai realizzato, anche se non è affatto il «Breath of the Wild» ipotizzato dai fan: sarebbe dunque un vero peccato che l’esperienza possa essere rovinata da questa piccola mancanza che ci auguriamo venga sistemata ufficialmente al più presto.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete già trovare il prequel ufficiale diviso in due parti, così da prepararvi a dovere ad affrontare l’ultima grande avventura di Sonic the Hedgehog.