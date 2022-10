Sonic, le vendite del franchise sono andate velocissime come il porcospino

I videogiochi di Sonic non sono stati sempre dei successi, ma questo non significa che SEGA non abbia guadagnato con le vendite da essi.

Mentre Sonic Frontiers è alle porte, e lo potete ancora ordinare su Amazon, l’azienda nipponica ha svelato i ricavi ottenuti da tutti i prodotti videoludici.

Per non parlare dei due film usciti negli ultimi anni al cinema, che hanno stabilito dei nuovi record per quanto riguarda gli adattamenti videoludici.

Successi così imponenti che SEGA ha deciso di portare altri franchise al cinema, anche quelli più improbabili che non vi potreste aspettare.

Ma è Sonic a guidare gli incassi di SEGA in ogni caso, perché gli incassi di cui racconta VGC sono incredibili.

SEGA infatti svelato le vendite aggiornate del suo franchise videoludico più noto, e la cifra totale degli incassi ottenuti dai videogiochi di Sonic the Hedgehog è di 1.5 miliardi di copie.

Tuttavia bisogna considera che queste vendite considerano anche i giochi premium, nonché i download dei videogiochi free-to-play del franchise.

Dal 2013, SEGA ha pubblicato Sonic Dash, Sonic Runners, Sonic Dash 2: Sonic Boom e Sonic Runners Adventures per dispositivi mobile, tutti titoli che hanno avuto un buon successo.

Solo Dash, ad esempio, ha totalizzato 500 milioni di download da solo, mentre Sonic Forces: Speed Battle è arrivato a 94 milioni di download ad aprile 2022.

Per quanto riguarda i videogiochi classici, invece, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Team Sonic Racing, Sonic Mania e Sonic Generation hanno totalizzato, tutti insieme, neanche 4 milioni e mezzo di unità vendute.

E ora speriamo che Sonic Frontiers possa contribuire in qualche modo a questi numeri, nonostante le preoccupazioni lecite.

E chissà che, prima o poi, il sogno dei fan di avere un Sonic Adventure 3 non si possa realizzare.