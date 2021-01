Sonic 2, il film: ecco quando inizieranno le riprese (e quando uscirà)

Sonic – Il Film è stata sicuramente una delle pellicole ispirate a un videogioco di maggior successo tra quelle uscite negli ultimi anni. La pellicola è stata infatti accolta davvero calorosamente sia dai fan storici del porcospino blu, sia dalla critica specializzata.

Ora, l’attrice Tika Sumpter – che nel primo film vestiva i panni di Maddie Wachowski – ha confermato non solo il suo ritorno al ruolo nel tanto atteso seguito, ma anche quando inizieranno le riprese del nuovo film.

Nel corso di un’intervista con Kelly e Ryan, riportata via Twitter, la Sumpter ha dichiarato che:

Mia figlia è super entusiasta di Sonic 2, a cui inizierò a lavorare a marzo… gireremo alle Hawaii e a Vancouver.

Insomma, marzo 2021 è il mese che darà ufficialmente il via all’inizio dei lavori sulla seconda avventura cinematografica del celebre porcospino.

Ma non solo: alcune settimane fa Paramount ha confermato che il sequel delle avventure del personaggio simbolo di SEGA sarà approderà in sala dall’8 aprile 2022, sperando che per quella data la pandemia da COVID-19 possa aver abbassato la guardia, permettendo così la riapertura dei cinema in tutto il mondo (Italia inclusa).

Nella recensione del primo film, pubblicata sulle pagine di SpazioGames diversi mesi fa, vi abbiamo spiegato che il prodotto «è esattamente ciò che i fan del porcospino desideravano di vedere al cinema da oltre trent’anni.»

Lo sviluppo di Sonic – Il Film è stato davvero turbolento anche e soprattutto per via del redesign del personaggio principale, fonte di varie critiche e petizioni per un cambio di look totale.

In Sonic 2 ritroveremo Jeff Fowler alla regia, su una sceneggiatura a cura di Pat Casey e Josh Miller. Nel cast è previsto anche il ritorno di Jim Carrey nei panni del villain, il Dr. Robotnik, oltre alla presenza di Tails, la volpe a due code vista anche nella saga di videogiochi.

Ma non solo: a dicembre 2020 Netflix ha annunciato che sta attualmente sviluppando una serie animata dedicata proprio a Sonic e prodotta assieme a SEGA, Wild Brain, e Man of Action Entertainment.