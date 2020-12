Sonic, arriva la serie Netflix ufficiale

Sonic The Hedgehog ha avuto una seconda giovinezza grazie al lancio del primo suo primo film live action per il cinema.

La pellicola è stata infatti accolta piuttosto calorosamente sia dalla critica che dal pubblico, grazie anche a una certa fedeltà visiva col videogioco omonimo di casa SEGA. Nella recensione pubblicata sulle pagine di SpazioGames diversi mesi fa vi abbiamo spiegato che il lungometraggio «è esattamente ciò che i fan del porcospino desideravano di vedere al cinema da oltre trent’anni.»

Nonostante lo sviluppo del primo film sia stato davvero turbolento anche e soprattutto per via del redesign del personaggio principale, Sonic – Il Film avrà sicuramente un sequel ufficiale, a quanto pare accompagnato anche da un secondo progetto dedicato al personaggio.

Netflix ha infatti annunciato che sta attualmente sviluppando una serie animata dedicata proprio a Sonic The Hedgehog, prodotta assieme a SEGA, Wild Brain, e Man of Action Entertainment.

Al momento in cui scriviamo non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul progetto, sebbene lo show (realizzato in 3D) dovrebbe vedere la luce nel corso del 2022.

Paramount ha in ogni caso confermato che il sequel del film arriverà (si pensa al cinema) il giorno 8 aprile 2022. Staremo a vedere se il nuovo lungometraggio e la serie si affiancheranno in un modo o nell’altro.

In Sonic 2 ritroveremo Jeff Fowler dietro la macchina da presa, su una sceneggiatura a cura di Pat Casey e Josh Miller. Ma non solo: nel nuovo film torneranno tutti i protagonisti del primo capitolo (incluso Jim Carrey nei panni del villain, il Dr. Robotnik), sebbene è pressoché scontata anche la presenza di Tails (la giovane volpe con due code chiamata in origine Miles Prower).