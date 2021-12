Soggettiva o terza persona? E chi sarà il volto di Alan Wake 2? Remedy risponde (prima di sparire)

C’è voluto davvero tanto tempo, ma alla fine Alan Wake ce l’ha fatta: durante i TGA della scorsa settimana, infatti, abbiamo appreso che Remedy Entertainmnt è davvero al lavoro su Alan Wake 2, seguito delle vicende dello scrittore che si ritrovava a tu per tu con un incubo all’interno del videogioco originale.

Dopo i collegamenti nemmeno troppo nascosti e gli ammiccamenti visti in Control, ecco che così Alan Wake è pronto a fare il suo ritorno, anche se non ci è dato scoprire tanto di più: già sul palco dei The Game Awards, infatti, lo scrittore Sam Lake del team di sviluppo aveva anticipato che ora la software house si chiuderà nel silenzio, per portare avanti i lavori verso la release.

Tuttavia, Lake ha fatto un’eccezione per delle precisazioni. Nei giorni scorsi, come vi avevamo riferito, nella community si erano accesi dei dibattiti sul fatto che Alan Wake potesse avere un nuovo volto, interpretato da un attore noto: per molti, infatti, l’uomo nel trailer somigliava molto a Jake Gyllenhaal, altri ci avevano visto Jared Leto.

A tal proposito, Lake ha confermato che il volto di Alan Wake sarà ancora una volta Ilkka Villi, che aveva già avuto la parte nel primo gioco. A dare voce allo scrittore, invece, ritroveremo l’amato attore Matthew Porretta che, al di là del gioco precedente, in Control si è superato vestendo i panni dell’iconico Dottor Casper Darling.

Ilkka Villi sarà di nuovo Alan Wake

Tra gli altri dettagli anticipati da Lake, l’autore conferma che il gioco sarà in terza persona e non passerà invece alla soggettiva, come capitato in altri franchise (pensiamo a Resident Evil).

Questo arriva in seguito alla conferma che, mentre il primo era un’avventura con elementi horror, questa volta si mira a un survival horror in piena regola. Per farlo, però, non si seguirà la corrente dell’orrore in soggettiva che ha trovato molto successo nei tempi recenti, nei videogiochi, con Alan Wake 2 che manterrà la prospettiva in terza persona.

Sono le ultime informazioni che Sam Lake ha voluto diffondere prima che Remedy Entertainment torni nel silenzio: non avremo altre novità sul gioco fino alla prossima estate, quindi se dovete rimettervi in pari con le vicende dello scrittore avete tutto il tempo di farlo.

Premiatissima per il suo Control, Remedy Entertainment è anche autrice di Quantum Break, che sposa lo stesso universo degli altri due citati. Da qualche tempo, ricordiamo, la compagnia ha trovato un idillio di publishing con Epic Games, che pubblicherà anche la sua prossima fatica.

Alan Wake 2 è atteso per il 2023 su Epic Games Store (appunto), PS5 e Xbox Series X|S.