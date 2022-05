Skyrim, un nuovo bug permette di volare in libertà… sopra una ciotola

Quando sembra che Skyrim abbia esaurito le cose da dire, ecco che qualcuno scopre l’ennesimo bug nell’epopea fantasy di Bethesda.

All’avvicendarsi delle versioni del gioco, le cui ultime potete recuperare su Amazon, è come se i bug all’interno del gioco si moltiplicassero, in un certo senso.

Alcuni di questi bug si verificano anche al di fuori del gioco, ma sono così iconici che fanno venire in mente il titolo Bethesda anche quando si gioca ad Elden Ring.

Anche nelle ultime versioni di Skyrim ci sono dei bug addirittura inediti, come quello che vi farà tirare le frecce in un modo decisamente unico.

Il bug di cui vi parliamo oggi è esattamente il tipo di glitch che ha reso famoso Skyrim in questo senso: un errore assurdo, scoperto in modi assurdi, che fa fare cose assurde.

Proveniente dal sempre prolifico Reddit, dove i giocatori si sfogano nel condividere le stranezze che scoprono mentre esplorano il titolo Bethesda.

Secondo voi c’è un modo per volare, in Skyrim, che grazie ad un bug diventa un meme istantaneo classico? Ovviamente sì, se per volare si usa una ciotola.

Come potete vedere nel video qui sotto, il giocatore di Skyrim si è imbattuta in una ciotola Dwemer solo all’apparenza semplice ma che, stando a quello che riesce a fare, è probabilmente magica in qualche modo.

Una ciotola che permette, saltando mantenendola sotto i propri piedi, sostanzialmente di levitare all’infinito.

L’ennesimo modo di sfidare la gravita all’interno di Skyrim, insomma, come nel caso di un bug che permette di volare in un modo che difficilmente potreste immaginare.

Alcuni di questi continuano comunque a farci ridere, dieci anni fa come adesso. Perché creano delle scene comiche per cui non è possibile non piegarsi in due dalle risate.

Guardando al futuro, invece, pare che The Elder Scrolls VI possa aver svelato addirittura l’ambientazione, e la finestra di lancio.