Skyrim, questo bug sfida le leggi della gravità (ma non come pensate voi)

Skyrim, l’open world di Bethesda divenuto con gli anni un cult, è un gioco davvero notevole, nonostante sia diventato famoso anche per alcuni bug davvero esilaranti.

Senza nulla togliere alla qualità del quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls (che trovate su Amazon a prezzo basso) nel corso degli anni i giocatori sono incappati in alcuni glitch davvero strani.

Del resto, dopo 10 anni ci sono bug che ci piegano ancora in due dalle risate, ragion per cui non è strano che ancora oggi emergano curiosità sull’argomento.

Come riportato da Game Byte, infatti, un esilarante glitch di Skyrim vede una Guardia di Windhelm nuotare con grazia nell’aria, senza troppi problemi o pensieri di sorta.

Non solo questa guardia sfida le leggi della gravità, ma si tratta di fatto di uno dei bug più rari del gioco in cui nessuno pare essere mai incappato prima.

La clip, condivisa dall’utente Reddit noto come ‘jessamars’ è lunga solo sei secondi, quanto basta per guardarla in loop finché non ne avremo davvero abbastanza.

Trovate il breve ma esilarante video poco più in basso.

La serie The Elder Scrolls non è estranea a strani bug e glitch, sebbene Skyrim abbia dalla sua un certo “talento” nel dare vita ad alcuni momenti davvero esilaranti, anche se non intenzionali.

Tornando seri, Starfield – la prossima epopea fantascientifica targata Bethesda – prenderà spunto proprio da Skyrim nella scala generale degli intenti.

Ma non solo: avete letto che un fan ha dato vita a Skyrim Battle Grounds Trials of Mundus, un fan project realmente sorprendente che ci darà modo di esplorare nove arene uniche, combattere contro boss e guadagnare oggetti speciali.

Infine, per non farci mancare proprio nulla, qualcuno ha da poco deciso di creare dal nulla una versione LEGO di Skyrim, che in molti sperano che un giorno possa davvero diventare realtà (nonostante la cosa sia davvero improbabile).