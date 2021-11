Skyrim Anniversary Edition, il nuovo bug vi farà tirare frecce in modo “unico”

Nonostante le molteplici edizioni disponibili sul mercato, anche Skyrim Anniversary Edition è riuscito nell’impresa di introdurre altri divertenti bug, che la community sta già imparando a sfruttare e condividere in rete.

Un fan ha infatti scoperto che eseguendo determinati movimenti è possibile riuscire a tirare frecce su Skyrim Anniversary Edition senza avere equipaggiato un arco, usando unicamente la forza delle nostre mani.

Ricordiamo che una delle principali aggiunte della Anniversary Edition è stata la pesca: tuttavia questa feature non sembra essere stata apprezzata da molti fan.

Nel frattempo, c’è chi ancora riesce a scoprire segreti in questo storico GDR: uno di questi sarebbe però decisamente raccapricciante.

Il bug in questione è stato scoperto da un news editor di TheGamer, che ha spiegato anche come sia raro che riesca ad accadere e che non è del tutto chiaro cosa riesca precisamente a causarlo.

Questo glitch è attivabile soltanto in prima persona, dato che le animazioni non riescono a caricarsi correttamente: in terza persona il nostro personaggio apparirà normalmente senza impugnare né arco né frecce.

Tuttavia, Skyrim Anniversary Edition consentirà comunque di attaccare in prima persona chiunque ci circondi, senza che le guardie riescano a notare in tempo che siamo armati e pericolosi: questo perché per il mondo di gioco tecnicamente saremmo a mani nude.

Il tutto viene però comunque continuato a considerare dalle meccaniche gameplay come un vero e proprio tiro con l’arco: come potete osservare nella breve clip video qui sotto, sarà anche possibile fare zoom e rallentare il tempo.

PSA: you can use your hands as a bow in the Anniversary Edition pic.twitter.com/0mk5kUCwW8 — James Troughton ️‍ (@JDTroughton) November 18, 2021

Certamente divertirà molti fan scoprire che, pur essendo passati 10 anni, Bethesda pare sia riuscita a trovare il modo di aggiungere nuovi bug al suo capolavoro GDR, ormai celebri e famosi tra tutta la community.

Vedremo se gli sviluppatori decideranno di sistemarlo o se questo bizzarro bug resterà intatto: nel frattempo, i giocatori di Skyrim potranno dunque divertirsi a dimostrare la propria forza mettendo da parte il proprio arco.

Comunque si evolverà la situazione, i giocatori potranno sempre contare sulle mod dei fan più talentuosi: una di queste, l’espansione Beyond Skyrim Cyrodiil, ha omaggiato proprio la Anniversary Edition.