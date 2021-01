Skyrim su PS5 e Xbox Series X a 60FPS, ecco qual è la versione migliore

Alcuni giorni fa, vi abbiamo segnalato la notizia nella quale è stata presentata una mod per The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition in grado di far girare il gioco a 60 fotogrammi al secondo su PS5 (e PS4 Pro) e con tanto di Trofei. La procedura, neanche troppo complessa, è stata spiegata a chiare lettere a questo indirizzo.

Ora, i ragazzi di Digital Foundry (via PSU) hanno esaminato al microscopio la mod (anche per Xbox Series X), riuscendo a capire qual è la console in grado di fare girare meglio il titolo fantasy targato Bethesda.

Stando a quanto mostrato nel video (visionabile poco sotto, nel player dedicato) la nuova piattaforma Sony sembra avere un discreto vantaggio rispetto alla “rivale” targata Microsoft, per via di un frame rate più stabile.

Digital Foundry sottolinea in ogni caso che entrambe le versioni di Skyrim appaiono in ogni caso molto simili, anche se un confronto tra PS5 e Xbox Series X rivela che la seconda ha anche qualche problema per quanto riguarda gli effetti di trasparenza (riscontrabile anche su PlayStation 5, ma in minor misura).

Anche la celebre sequenza con il drago all’inizio del gioco vede entrambe le versioni soffrire di alcuni cali di frame rate, sebbene nel complesso è riscontrabile un leggero vantaggio in termini di prestazioni a favore di PS5.

Ricordiamo che Skyrim è giocabile in retrocompatibilità, sebbene senza alcuna mod il frame rate resti bloccato a 30 fotogrammi al secondo. La mod funziona anche su PS4 e PS4 Pro, sebbene i risultati siano decisamente meno performanti rispetto alle controparti next-gen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, lo ricordiamo, è la riedizione del titolo da tempo disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One.