Skyrim a 60FPS su PS5 (con tanto di Trofei): ecco come giocarci

The Elder Scrolls V: Skyrim è forse uno dei capitoli della saga Bethesda più celebri di sempre (forse, il più celebre in assoluto), tanto che nonostante i suoi 10 anni di vita continua a regalare sorprese agli amanti del genere.

Grazie al continuo supporto della comunità dei modder, le lande di Tamriel continuano infatti ad attrarre un gran numero di utenti, come del resto abbiamo visto grazie alla sorprendente mod che permette di giocare a Skyrim in modalità multiplayer cooperativa in locale, a schermo condiviso. A quanto pare, però, anche l’utenza PS5 ha ora un buon motivo per riprendere in mano il gioco.

Un utente ha infatti creato una mod per The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition che fa girare il gioco a 60 fotogrammi al secondo su PS5 (e PS4, all’incirca) e con tanto di Trofei al seguito, per non farsi mancare proprio niente. Poco sotto, la procedura (via Reddit):

Scarica e abilita il mod a 60fps

Avvia un salvataggio (o avviane uno nuovo)

Torna al menu principale (senza chiudere completamente il gioco)

Disabilita la mod 60fps nel menu mod

Skyrim dovrebbe funzionare a 60fps anche senza la mod abilitata, con Trofei

Ripeti i passaggi da 1 a 5 ogni volta che avvii il gioco

Se avete altre mod attivate, i Trofei non saranno però disponibili. E sì, questa mod funziona anche su PS4 e PS4 Pro, ma i risultati non sono così marcati rispetto a quanto visto su PS5 (grazie alla retrocompatibilità). Sicuramente, si tratta di un buon modo per scoprire (o riscoprire) un classico fantasy senza tempo.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition è la riedizione del titolo omonimo, ed è da tempo disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One.