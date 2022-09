Skyrim starebbe per tornare ancora una volta, che vi piaccia o no

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più imponenti di sempre, sebbene nel corso degli anni il titolo Bethesda sia stato portato quasi su ogni piattaforma esistente.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco ormai noto anche ai sassi.

Solo pochi giorni fa la Whiterun Dragonsreach Expansion (rigorosamente non ufficiale) ha aggiunto una nuova area al gioco, a dimostrazione di quanto gli appassionati non abbiamo mai smesso di seguirlo..

Ora, però, come riportato anche da VGC, sembra proprio che Skyrim stia per tornare ancora, nell’ennesimo porting della Anniversary Edition.

Dopo che una Skyrim Aniversary Edition per console Nintendo Switch è stata classificata a Taiwan all’inizio di quest’anno, ora è il gioco è stato classificato anche in Europa.

Come rilevato da NintendoPAL, il titolo è stato classificato dal PEGI, che per qualche motivo lo indica come in uscita per l’ibrida della Grande N per il 31 agosto 2022.

Ovviamente, essendo ormai settembre, la data in questione è stata ormai bruciata, sebbene non è da escludere che possa esserci un annuncio ufficiale quanto prima (magari in occasione del Direct di settembre).

Annunciata lo scorso agosto, l’ultima versione di Skyrim è stata rilasciata per Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC nel novembre 2021 in concomitanza con il decimo anniversario del gioco.

L’Anniversary Edition segue la Legendary Edition del 2013 e la Special Edition del 2016. Come quest’ultima, l’AE include una versione migliorata del gioco principale e delle espansioni Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn.

Inoltre, include anche 500 contenuti del Creation Club, che comprende missioni, dungeon, boss, armi e incantesimi realizzati sia da Bethesda che dai creatori della community.

