Skyrim sta diventando next-gen, a piccoli passi, grazie ai fan

Skyrim è sicuramente uno dei giochi di ruolo più importanti degli ultimi anni, tanto che il capolavoro realizzato da Bethesda continua a essere bersaglio dei fan.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (che trovate anche su Amazon) ha ricevuto una versione pensata per festeggiare i 10 anni dall’uscita del gioco.

E se il gioco è stato effettivamente adattato per un funzionamento ottimale sulle console di ultima generazione, purtroppo a livello grafico non si è visto il salto sperato.

Ora, dopo aver visto veri e propri remake fatti in casa realmente sorprendenti, gli appassionati si sono dati appuntamento per migliorare Skyrim, pezzo dopo pezzo, texture dopo texture.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder ‘XilaMonstrr’ ha rilasciato un nuovo pacchetto di texture in 4K per Skyrim Special Edition, il quale revisiona tutti gli animali e le creature che incontreremo sul nostro cammino.

Questo pacchetto si basa sulla Classic Animal and Creature Retextures di Bellyache: in pratica esalta tutte le texture in 4K, per un risultato davvero bellissimo da vedere.

Entrando più nel dettaglio, questo pacchetto in 4K modifica le “pelli” di quasi tutti gli animali del gioco. Il numero esatto di texture offerte per ogni creatura è davvero sorprendente.

Si va dai comuni orsi, passando per cani, polli, capre, cavalli e falchi, senza dimenticare neppure gli imponenti mammut, i lupi e molti altri ancora.

Per scalare e ripulire le texture predefinite, il modder ha usato Cupscale/ESRGAN per poi finalizzare il tutto con Octagon. È possibile scaricare questo pacchetto di texture, gratuitamente, da questo indirizzo.

Restando in tema, di recente un altro modder ha rilasciato un nuovo texture pack in 8K per The Elder Scrolls V Skyrim, il quale revisiona tutte le texture presenti nelle grotte del gioco.

Ma non solo: qualcun altro ha invece deciso di realizzare una vera e propria versione LEGO di Skyrim, per un risultato davvero particolare (e originale).