Oblivion in Unreal Engine 5 mostra la città di Skingrad

Uno dei giochi più amati di Bethesda tra quelli usciti negli scorsi anni è senza dubbio The Elder Scrolls IV Oblivion, quarto capitolo ufficiale del franchise fantasy più famoso di tutti i tempi: ora, qualcuno ha ben pensato di ricrearlo con la potenza dell’Unreal Engine 5.

Il predecessore di Skyrim (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) ha un posto speciale nel cuore dei fan della saga.

Considerando che l’uscita del sesto capitolo sembra essere piuttosto lontana, è più che ovvio che i fan continuino a ripescare perle del passato.

Senelle scorse settimane un modder aveva rilasciato una versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB, è ora il turno di una versione della città di Skingrad in UE5.

Come riportato anche da Game Rant, Greg Coulthard – un autodidatta appassionato di computer grafica – ha mostrato come sarebbe Oblivion mosso dall’Unreal Engine 5.

In particolare, Coulthard ha messo in mostra la città di Skingrad, compreso l’esterno del castello. Come altamente prevedibile, il risultato è una versione molto più moderna dell’ormai datato capitolo del 2006.

Le immagini si avvicinano infatti in tutto e per tutto a un gioco del 2022, sebbene un eventuale TES 6 dovrà essere necessariamente ancora più straordinario di così.

Anche se parliamo della splendida Città Imperiale di Oblivion, Skingrad è ancora un luogo interessante da mostrare al pubblico grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5.

Una delle cose più caratteristiche di questa città, che si trova lungo la Gold Road, è il suo castello: situato alla fine di un alto ponte di pietra che domina le valli e le colline circostanti, il castello di Skingrad abbraccia infatti l’intera regione.

Considerando che la versione vanilla del gioco ha ormai dalla sua ben 16 anni, lo spettacolo è in ogni caso garantito.

Se volete rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità relative al prossimo The Elder Scrolls VI, non dovete fare altro che recuperare il nostro recap.